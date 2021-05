Nowy inkBOOK Focus już dostępny!

Polska firma inkBOOK Europe zaprezentowała nowy czytnik e-książek – model inkBOOK Focus z ekranem o przekątnej 7,8” (na którym wyświetlane jest o 30% więcej treści niż na czytnikach 6”) i w pełni zintegrowany z popularnymi aplikacjami Legimi, Empik Go, Storytel czy księgarniami Woblink czy Publio. Urządzenie wyposażono również w obsługę audiobooków, Bluetooth oraz złącze USB-C. inkBOOK Focus to idealne rozwiązanie dla osób, które po prostu kochają czytać – niezależnie od tego, czy preferują klasyczne ebooki, audiobooki czy e-prasę.

Co do tego, że dłuższe czytanie z ekranu smartfona czy tabletu nie jest optymalnym rozwiązaniem, nie trzeba chyba nikogo przekonywać – ich ekrany emitują światło o silnym natężeniu, więc przypomina to nieco wielogodzinne wpatrywanie się w żarówkę i może powodować dyskomfort. Dlatego też osoby, które uwielbiają czytać i robią to często, zwykle sięgają po czytniki ebooków, wyposażone w przyjazne dla oczu i zawsze doskonale czytelne ekrany E Ink. Większość takich urządzeń wyposażona jest w ekrany o przekątnej 6”. Ten rozmiar świetnie sprawdza się, gdy czytamy przede wszystkim książki, jednak gdy często sięgamy po prasę, dokumenty czy pliki PDF, lepszym rozwiązaniem będzie większy ekran.

Jeszcze więcej treści książek i gazet

Najnowszy inkBOOK Focus jest cienkim, zgrabnym i lekkim urządzeniem – jednak wyposażono go w zdecydowanie większy ekran: 7,8” (czyli niewiele mniej niż zeszyt formatu A5), o rozdzielczości 300 dpi, czyli najwyższej jakości klasy druku cyfrowego. Oznacza to, że jednorazowo wyświetlane na nim jest do 30% więcej treści, przy czym większa „ilość” znaków nie jest tu jedyną korzyścią: na większym ekranie czyta nam się wygodniej, układ książki czy gazety (również kolumnowy!) jest też znacznie bardziej przyjazny dla oka i czytelny.

„Projektując inkBOOK Focus chcieliśmy, żeby było to wszechstronne urządzenie, które może towarzyszyć czytelnikowi przez cały dzień, w pracy, w domu czy na urlopie. Rano możemy wygodnie przejrzeć na nim najświeższą poranną prasę, a później oddać się lekturze ulubionego magazynu, czy książek – co istotne, mogą to być zarówno posiadane wcześniej pozycje, jak i tytuły z oferty praktycznie wszystkich popularnych (polskich i nie tylko) serwisów z e-książkami i e-prasą, np. Legimi, Empik Go, Kindle, Publio czy Woblink. To czytnik, który warto mieć ze sobą – na biurku, w plecaku, walizce czy torbie – przez cały dzień, by w każdej wolnej chwili móc oddać się lekturze” – wyjaśnia Paweł Horbaczewski, szef inkBOOK Europe.

Idealny czytnik do prasy, książek i audiobooków

Warto podkreślić, że czytanie na 7,8-calowym ekranie jest zupełnie innym doświadczeniem niż czytanie na ekranie o przekątnej 6-cali. Mieści się na nim więcej treści, więc rzadziej musimy przełączać kolejne strony. Wszelkie magazyny, gazety, pliki PDF czy książki o bardziej złożonej strukturze (z grafikami, ramkami, ilustracjami) są znacznie lepiej widoczne, bardziej przejrzyste i czytelne – a to naprawdę sprzyja skupieniu się na lekturze i zanurzeniu się w świat ulubionej książki.

Nowość – powiększanie menu

Większy ekran w inkBOOK Focus to również użyteczne rozwiązanie dla tych wszystkich dla których czytanie tradycyjnych książek sprawiało dotąd kłopot lub czytających w okularach. Z nowych udogodnień skorzystają także osoby starsze z problemami ze wzrokiem. Z myślą o ich komforcie czytnik został wyposażony w funkcjonalność powiększania czcionki, ale również menu – co znacznie ułatwia codzienną obsługę czytnika.

Dodatkowo, podświetlenie ekranu pozwala czytać gdziekolwiek jesteśmy. Nawet w bardzo słoneczny dzień, na plaży czytanie będzie nadal przyjemnością, zwłaszcza, że możemy płynnie regulować intensywność i barwę podświetlenia. Dzięki temu ekran jest doskonale czytelny i przyjazny dla oczu zarówno w słoneczny dzień na plaży czy w parku, jak i podczas wieczornego czytania w sypialni.

Ale świetny ekran to nie jedyna zaleta inkBOOKa Focus. Urządzenie wyposażono w szybki procesor gwarantujący płynne działanie interfejsu i wszystkich funkcji, obsługę audiobooków (m.in. z serwisu Storytel), Bluetooth (dzięki czemu można bezprzewodowo podłączyć do niego słuchawki, głośnik czy samochodowy/domowy system audio).

System operacyjny bazujący na Androidzie 8.1 pozwala na czytniku zainstalować wiele popularnych, przydatnych aplikacji znanych ze smartfonów – jak Legimi, Empik Go, Storytel, Woblink, Publio i wiele innych. Urządzenie ma wbudowane 16 GB pamięci (co z powodzeniem wystarczy na zapisanie nawet 10 tys. książek) oraz nowoczesne złącze USB-C, dzięki któremu naładujemy je tą samą ładowarką, co większość popularnych smartfonów czy tabletów.

Nowy inkBOOK Focus dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – czerwonej, niebieskiej i czarnej – w cenie 949 zł.

Specyfikacja:

Ekran: 7,8’’E Ink Carta EPD, papier elektroniczny, dotykowy, 16 odcieni szarości

Rozdzielczość: 1872 x 1404 pikseli (300 dpi)

Procesor: czterordzeniowy ARM Cortex-A35

RAM: 1024 MB

Pamięć wewnętrzna: 16GB

Karta pamięci: Micro SD do 32GB

Bateria: 2900 mAh 3.7V Li-Ion, do tygodnia pracy

OS: inkBOOK OS kompatybilny z Android 8.1

Dodatkowo: Bluetooth USB-C, Wi-Fi, wsparcie dla GoogleTranslate™, Legimi, Empik Go, Publio, Wyślij na inkBOOK, notatki, personalizacja wygaszaczy, zakładki

Obsługiwane formaty: EPUB, PDF (także z reflow), ADE, MOBI, TXT , HTML, RTF, DOC.

Waga/wymiary: 251 g/ 192 x 140 x 9 mm

Więcej informacji: www.inkbook.pl