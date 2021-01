Nowy inkBOOK Calypso Plus z obsługą Storytel, Empik i Legimi

Od nowego roku fani nowoczesnego czytania mogą połączyć przyjemność lektury ebooków ze słuchaniem audiobooków ze Storytel. To jedna z nowych funkcji najnowszego czytnika polskiej firmy inkBOOK Europe – modelu inkBOOK Calypso Plus.

Jedną z kluczowych nowości, jakie niesie ze sobą inkBOOK Calypso Plus, jest wolność wyboru takiej formy książki, jaką lubimy. Oprócz czytania ebooków, użytkownicy mogą także słuchać swoich ulubionych opowieści. Ci, którzy lubią odpłynąć z głosem swojego ulubionego lektora, będą mogli na Calypso Plus skorzystać z coraz popularniejszego w naszym kraju serwisu Storytel. Użytkownicy lubiący korzystać z aplikacji Empik Go również będą mogli słuchać książek – co umożliwia im wersja aplikacji na tablet.

Błyskawicznie działające aplikacje z Android 8.1 – Legimi, Empik Go, Publio, Woblink, Kindle

Kolejną nowością zastosowaną w modelu inkBOOK Calypso Plus jest system operacyjny oparty o Android 8.1, który w czytnikach e-booków pozwala dużo łatwiej i wygodniej użytkować aplikacje, bez których fani e-czytania nie wyobrażają już sobie codziennego korzystania z tego urządzenia.

inkBOOK Calypso Plus przeznaczony jest dla tych użytkowników, którzy kochają mieć całą bibliotekę przy sobie. Dostęp do wszystkich popularnych aplikacji znajdziemy w wygodnym katalogu inkBOOK Apps. To idealny punkt szybkiego dostępu do zasobów ebooków z różnych księgarni internetowych i najpopularniejszych e-wypożyczalni. Znajdują się tam wszystkie rekomendowane przez producenta aplikacje – w tym też te najbardziej popularne i lubiane przez użytkowników – jak Legimi, Empik Go, Publio, Woblink, Ebookpoint, Kindle czy Tolino.

Zdrowo dla oczu – w dzień i w nocy

Na komfort lektury, której nie zapewni żaden tablet czy smartfon, w głównej mierze wpływa zastosowanie ekranu typu E Ink. Nie tylko nie męczy on naszego wzroku, bo jest dla naszych oczu zdrowy, ale dodatkowo pozwala czytać w każdych warunkach (dzięki płynnie regulowanemu podświetleniu – dostosować możemy zarówno jego intensywność, jak i barwę). Ekran jest oczywiście dotykowy – choć jeśli ktoś woli, może przekładać strony korzystając z przycisków.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to w modelu inkBOOK Calypso Plus zastosowano w szybki procesor ARM Cortex-A35, 1024 MB pamięci RAM, moduł Bluetooth (co pozwala na podłączenie do urządzenia bezprzewodowych słuchawek lub głośnika – co umożliwia słuchanie audiobooków). Nowością jest też funkcja USB OTG.

Energia kolorów

Z dodatkowych informacji należy podkreślić, że e-czytnik ma 16 GB pamięci, co pozwala pomieścić tysiące książek i jest dostępny w 5 kolorach – czarnym, czerwonym, niebieskim, szarym i różowym. Z dodatkowych akcesoriów, dedykowanych e-czytnikowi Calypso Plus, jest etui inkBOOK Yoga dostępne w ośmiu kolorach (czarny, niebieski – blue jeans, błękitny, czerwony, miętowy, butelkowa zieleń, amarantowy, złoty).

Cena urządzenia w sklepach: 529 PLN. Szczegółowe informacje o urządzeniu, w tym m.in. pełną specyfikację techniczną, znaleźć można na stronie https://inkbook.pl/collections/czytniki.