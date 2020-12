Nowości od SanDisk

Firma Western Digital wprowadziła do oferty nowe produkty, idealnie wpisujące się w potrzeby użytkowników poszukujących szybkiej i niezawodnej ładowarki bezprzewodowej do urządzeń zgodnych ze standardem Qi™ – SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync oraz SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W. Ixpand Wireless Charger Sync pokazuje, że ładowarka może służyć do czegoś więcej niż tylko dostarczania energii – może też zagwarantować bezpieczeństwo cennych zdjęć i filmów1. Nowości idealnie sprawdzą się np. jako akcesoria dla smartphone’ów wręczanych lub otrzymywanych jako prezenty gwiazdkowe.

Ixpand Wireless Charger Sync powstał z myślą o uwolnieniu posiadaczy smartphone’ów od konieczności ręcznego kopiowania czy przenoszenia kluczowych danych z urządzenia – proces ten został maksymalnie uproszczony i odbywa się bez udziału użytkownika. Urządzenie oferuje maksymalnie 256 GB* przestrzeni na dane, które są automatycznie kopiowanie podczas bezprzewodowego ładowania smartphone’a, co pozwala na zwolnienie miejsca w jego pamięci1.

Oprócz Ixpand Wireless Charger Sync (ładowarki z funkcją backupu danych), firma zaprezentowała również standardową ładowarkę SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W, która bezprzewodowo ładuje (z mocą 15W) umieszczone na niej urządzenia zgodne ze standardem Qi.

Obie nowości są kompatybilne m.in. z urządzeniami AirPods Pro, iPhone 8 (i nowsze modele), Samsung Galaxy S7 (oraz nowsze), Samsung Galaxy Note 5 (oraz nowsze) oraz wszelkim innym sprzętem obsługującym technologię Qi (w większości przypadków również przez dodatkową obudowę lub etui). System kontroli temperatury, wykrywania obcych obiektów oraz ładowanie adaptacyjne dbają o stan ładowanych akumulatorów.

Wraz z nowymi ładowarkami, Western Digital wprowadził również do oferty nową przenośną pamięć flash. Model SanDisk Ixpand Flash Drive Luxe to rozwiązanie typu 2w1, wyposażono w obudowę wykonaną w całości z metalu, pozwalające użytkownikom wygodnie przenosić dane pomiędzy tabletami, smartfonami i komputerami wyposażonymi w złącze USB Type-C™.

Kluczowe funkcje

Ixpand Wireless Charger Sync Automatyczny backup zdjęć, filmów i kontaktów na ładowarkę – wystarczy umieścić na niej smartphone. 1 Szybkie ładowanie 10W. Wygodny sposób na uwolnienie miejsca w pamięciu urządzenia – zdjęcia I filmy są backupowane w pełnej rozdzielczości. 1 W zestawie znajduje się wydajna ładowarka ścienna z kablem o długości 1,8 m. Obsługuje kilka profili backup, więc może z niej korzystać kilku członków rodziny. 2



Ixpand Wireless Charger 15W Szybkie ładowanie 15W. W zestawie z ładowarką SanDisk AC Adaptor z kablem USB Type-C™ o długości 1,5 m. Miękkie gumowe element zabezpieczają smartphone i inne urządzenia przed zsunięciem się z ładowarki.



Ixpand Flash Drive Luxe Metalowa pamięć USB typu 2-in-1 z konektorami oraz USB Type-C™. Łatwy sposób na zwolnienie miejsca w pamięci iPhone’a. Funkcja automatycznego backup zdjęć, filmów i innych plików z iPhone’a. 3 Stylowa i wygodna w obsłudze obudowa chroni wtyczki i wyposażona jest w oczko, pozwalające na przypięcie jej np. do kluczy.



Ceny i dostępność

Nowe ładowarki SanDisk objęte są 2-letnią ograniczoną gwarancją. Model Ixpand Wireless Charger Sync dostępny jest w wersjach 128GB* oraz 256GB*, w cenie od €95.99 (MSRP). Cenę Ixpand Wireless Charger 15W ustalono na €49.99. Ixpand Flash Drive Luxe występuje w wersjach 64GB*, 128GB* oraz 256GB*, w cenie od €52.99. Wszystkie nowości są już dostępne w sklepie Western Digital Store oraz u wybranych sprzedawców.

*1GB = 1,000,000,000 bajtów. Dostępna dla użytkownika pojemność jest mniejsza

** Ixpand Wireless Charger Sync ładuje urządzenia przez większość obudów wykonanych z gumy/plastiku/TPU, o grubości mniejszej niż 3 mm, zaś Ixpand Wireless Charger 15W przez większość obudów wykonanych z gumy/plastiku/TPU, o grubości mniejszej niż 5 mm. Magnetyczne lub metalowe elementy mogą zablokować proces ładowania.

1 Do wykonania backup niezbędne jest połączenie bezprzewodowe, zainstalowanie na urządzeniu aplikacji Ixpand Wireless Charger, a także system iOS 11 (oraz nowsze) lub Android™ 5.0 (oraz nowsze). Aplikacja Ixpand Wireless Chargerjest dostępna w App Store or Google Play™ (niezbędne jest przeprowadzenie rejestracji).

2 Ixpand Wireless Charger obsługuje do trzech profili użytkownika.

3 Niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aplikacji SanDisk Memory Zone – www.sandisk.com/memoryzone.