Nowe nawilżacze Stadler Form￼

Szwajcarska marka Stadler Form powstała, aby tworzyć efektywne w działaniu i zarazem piękne urządzenia poprawiające jakość powietrza. Idealnie wpisują się w tę ideę nowe nawilżacze ewaporacyjne Karl, wykonane z najwyższej jakości materiałów, skuteczne nawet na dużych przestrzeniach. Ich wprowadzenie do oferty zbiega się z 10-leciem marki Stadler Form w Polsce, którą na naszym rynku reprezentuje firma DLF Sp. z o.o.

Jakość powietrza, którym oddychamy ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. W tym zakresie jednym z najważniejszych aspektów jest poziom nawilżenia, czyli procentowa zawartość cząsteczek wody. Jest to szczególnie istotne w okresie grzewczym, gdy poszczególne źródła ciepła nieustannie wysuszają powietrze. Jak tłumaczy Martin Stadler, CEO Stadler Form:

W ogrzewanych pomieszczeniach powietrze jest suche. U wielu z nas może powodować to podrażnienie oczu, uczucie suchości w gardle czy spadek jakości snu. Dlatego istotne jest monitorowanie poziomu nawilżenia powietrza za pomocą higrometru. Jeżeli wartość ta spadnie poniżej 40%, nawilżacz powietrza pomoże przywrócić jej odpowiedni poziom w dzień i w nocy.

Specjaliści są zgodni, że stopień nawilżenia powietrza powinien oscylować w zakresie 40-60%, wówczas cyrkulujące cząsteczki wody zapewniają odpowiednie nawilżenie błony śluzowej. Dzięki temu nasz organizm lepiej radzi sobie ze szkodliwymi substancjami, a dodatkowo przestajemy odczuwać dyskomfort związany np. ze swędzeniem spojówek czy suchością skóry. Przy odpowiednim poziomie nawilżenia mniejsza jest również transmisja patogenów. Cząsteczki wody, łącząc się z wirusami czy kurzem zwiększają ich ciężar, co skutkuje ich opadaniem na ziemię oraz zmniejszeniem ich ilości w wdychanym powietrzu.

Tu pojawiają się bracia Karl, cali na… antracytowo

Elementem charakterystycznym nowych urządzeń z gamy Stadler Form jest tekstylny pokrowiec. Elegancka tkanina w kolorze antracytowym poza funkcją estetyczną odgrywa również praktyczną rolę – osłania umieszczone na froncie i w tylnej części urządzenia otwory, którymi nawilżacz zasysa powietrze, aby wyeliminować większe zabrudzenia. Co ważne, materiał można w łatwy sposób zdjąć i wyprać w pralce.

Nawilżacze powietrza pracują w oparciu o kilka technologii. Najbardziej zbliżoną do naturalnego procesu nasycenia powietrza cząsteczkami wody jest ewaporacja. To właśnie z niej korzystają urządzenia Stadler Form Karl. W ich przypadku wkłady filtrujące nasiąkają wodą, w której są zanurzone, a jej cząsteczki odprowadzone są do powietrza z pomocą wbudowanych wentylatorów. Te umieszczone są w górnym panelu, na którym znajdują się przyciski sterowania. Modele Karl oraz Karl big w swoich kompaktowych wymiarach skrywają wielką moc – są w stanie efektywnie pracować w pomieszczeniach o powierzchni – odpowiednio do 100 i 150 metrów kwadratowych.

Urządzenia zostały wyposażone w szereg przemyślanych i efektywnych rozwiązań. W trybie automatycznym Karl i Karl big samodzielnie zadbają o utrzymanie wskazanego poziomu nawilżenia powietrza. Ich innowacyjna konstrukcja w połączeniu z ekonomicznym silnikiem sprawiają, że są energooszczędne. Urządzenia z rodziny Karl wyłączają się automatycznie w momencie opróżnienia zbiornika na wodę, a dodatkowym atutem jest fakt, że ich wkłady filtrujące wykonano z włókien roślinnych i tekstylnych.

Pracą nawilżaczy Karl można zarządzać z poziomu panelu górnego lub aplikacji Smart Life Smart Living, która daje nam jeszcze większe możliwości. Poza udostępnieniem wszelkich opcji sterowania dostarcza informacji na temat aktualnego poziomu wilgotności. Pozwala również skorzystać z opcji Child Lock, która uniemożliwia przypadkowe przełączanie trybów na urządzeniu przez dziecko.

Cechą, która wyróżnia firmę Stadler Form spośród innych jest fakt, że współpracuje z uznanymi, szwajcarskimi projektantami. To właśnie oni są odpowiedzialni za zamknięcie efektywnych rozwiązań w wykonanej z najwyższej jakości materiałów, atrakcyjnej formie. Autorem modeli z gamy Karl jest główny projektant marki – Matti Walker.

W nawilżaczu Karl wykorzystał on doskonałe tworzywa, które przybrały elegancką formę, dodatkowo ozdobione tekstylnym pokrowcem spełniającym również praktyczną rolę. Ergonomia i harmonia projektowania znajduje tu odzwierciedlenie w najmniejszym szczególe. Doskonałym przykładem jest uchylany otwór do uzupełniania wody – został umieszczony na wierzchu urządzenia i idealnie komponuje się z żebrowanym panelem. Ważnym dla komfortu użytkowania elementem jest możliwość wyboru jasności emitowanego przez funkcyjne diody LED światła, włącznie z całkowitym ich wyłączeniem tak, by nie zakłócać snu.

Stadler Form już od 10 lat w Polsce

Szwajcarska marka Stadler Form obecna jest w Polsce już od 10 lat, za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora – DLF Sp. z o.o. W tym czasie jakość i efektywność produktów w połączeniu z podejściem do designu pozwoliły jej zdobyć uznanie wielu użytkowników w naszym kraju. Na przestrzeni dekady Polacy wybrali urządzenie marki Stadler Form 216 000 razy. Jak opisuje Sławomir Radacki, Prezes Zarządu, DLF Sp. z o.o.:

Polacy na przestrzeni ostatnich 10 lat docenili formę, estetykę i efektywność urządzeń marki Stadler Form. Szwajcarskie urządzenia obok swojej funkcjonalności są pięknym elementem wystroju wnętrza, który na pierwszy rzut oka nie wygląda jak nawilżacz czy oczyszczacz powietrza. Urządzenia Stadler Form poprawiające jakość powietrza można eksponować w każdym pomieszczeniu bez straty dla jego estetycznego odbioru, w elegancki sposób pasują do wnętrz, a czasami wręcz nadają im charakter.

