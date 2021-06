Nintendo zapowiada sequel Breath of the Wild

Są gry, dla których gracze kupują całe konsole. Breath of the Wild było jedną z nich, i na pewno znacząco napędziła sprzedaż Switcha (przynajmniej do czasu ukazania się nowego Animal Crossing). Nic dziwnego, że to właśnie zapowiedź jej drugiej części wywołała największe emocje podczas konferencji Nintendo na wirtualnych targach E3.

Pierwszy trailer gry nie zdradza zbyt wiele informacji na temat fabuły, skupiając się na zaprezentowaniu świata, który będziemy zwiedzać. Eksploracja w poprzedniej części obejmowała jedynie powierzchnię Hyrule, ale tym razem Link wzniesie się także w przestworza. Bohater otrzyma zestaw nowych mocy pomagających mu w pokonywaniu przeszkód terenowych (na przykład zaprezentowaną w trailerze możliwość przenikania przez kamień) oraz likwidacji wrogów. Breath of the Wild 2 trafi na Switche już w przyszłym roku.



To oczywiście nie jedyna zapowiedź Nintendo, która pojawiła się na E3. Miłośnicy The Legend of Zelda będą mogli wrócić do korzeni serii za pośrednictwem nowej edycji konsolki Nintendo Game & Watch, tym razem wyposażonej w trzy klasyczne tytuły: pierwszą część, The Adventure of Link oraz Link’s Awakening. Jeszcze w tym roku zagramy w Metroid Dread, kolejną odsłonę przygód Samus Aran. Tym razem bohaterka będzie ścigana przez siły Federacji, a na jej drodze staną roboty odporne nawet na jej zabójczy arsenał. Gra będzie utrzymana w konwencji 2D, ale niektóre poziomy powrócą do trójwymiarowego środowiska. Już wkrótce odpalimy także kolekcje gier WarioWare: Get It Together! oraz Mario Party Superstars. 12 listopada na Switchu ukaże się natomiast kolejna odsłona kultowej serii JRPG Shin Megami Tensei 5.