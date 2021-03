Nierealne – nowy serial HBO

Nowy serial obyczajowy HBO Nierealne (The Nevers) opowie historię niezwykłej grupy ludzi, głównie kobiet, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. Serial podzielony będzie na dwie części. Premiera pierwszej części produkcji zaplanowana została na 12 kwietnia w HBO i HBO GO.

Sierpień 1896 roku. W wiktoriańskim Londynie dochodzi do pewnego niewyjaśnionego zdarzenia, w wyniku którego część jego mieszkańców, w większości kobiety, zaczyna przejawiać nadprzyrodzone moce – od magicznych aż po takie dość przerażające. Wszyscy członkowie nowej, zepchniętej na margines społeczności są w śmiertelnym niebezpieczeństwie i nie ma znaczenia, jaki dar posiadają. Tajemnicza i odważna wdowa Amalia True (Laura Donnelly) oraz błyskotliwa, młoda wynalazczyni Peanance Adair (Ann Skelly) postanawiają otoczyć opieką i chronić obdarzone niezwykłymi mocami „sieroty”. Czeka je konfrontacja z brutalnymi siłami, które za wszelką cenę chcą doprowadzić do zagłady całej grupy.

W serialu, który łączy w sobie elementy różnych gatunków, występują:

Olivia Williams (Autor widmo) jako Lavinia Bidlow, bogata filantropka, która jest fundatorką przytułku Amalii dla wykluczonych ze społeczeństwa siero

(Autor widmo) jako Lavinia Bidlow, bogata filantropka, która jest fundatorką przytułku Amalii dla wykluczonych ze społeczeństwa siero James Norton (Małe kobietki) jako Hugo Swann, bogaty i nonszalancki właściciel przybytku będącego gniazdem rozpusty.

(Małe kobietki) jako Hugo Swann, bogaty i nonszalancki właściciel przybytku będącego gniazdem rozpusty. Tom Riley (Demony da Vinci) jako Augustus „Augie” Bidlow, czarujący i nieporadny młodszy brat Lavinii, który skrywa pewną tajemnicę.

(Demony da Vinci) jako Augustus „Augie” Bidlow, czarujący i nieporadny młodszy brat Lavinii, który skrywa pewną tajemnicę. Pip Torrens (The Crown) jako Lord Gilbert Massen, wysoki rangą urzędnik państwowy, który prowadzi krucjatę wymierzoną przeciw bohaterkom.

(The Crown) jako Lord Gilbert Massen, wysoki rangą urzędnik państwowy, który prowadzi krucjatę wymierzoną przeciw bohaterkom. Ben Chaplin (Cienka czerwona linia) jako inspektor Frank Mundi, który musi wybrać między wiernością wobec policji i swoim wartościom moralnym.

(Cienka czerwona linia) jako inspektor Frank Mundi, który musi wybrać między wiernością wobec policji i swoim wartościom moralnym. Nominowany do nagrody Emmy Denis O’Hare (American Horror Story) jako Edmund Hague, obłąkany lekarz, który szuka źródła nadprzyrodzonych mocy.

(American Horror Story) jako Edmund Hague, obłąkany lekarz, który szuka źródła nadprzyrodzonych mocy. Amy Manson (Dawno, dawno temu) jako udręczona życiem morderczyni Maladie, która czerpie siłę z bólu.

(Dawno, dawno temu) jako udręczona życiem morderczyni Maladie, która czerpie siłę z bólu. Rochelle Neil (Terminator: Mroczne przeznaczenie) jako miotająca ogniem Annie „Bonfire” Carby, członkini gangu Maladie.

(Terminator: Mroczne przeznaczenie) jako miotająca ogniem Annie „Bonfire” Carby, członkini gangu Maladie. Zackary Momoh (serial Seven Seconds) jako dr Horatio Cousens, lekarz z sierocińca, który zostaje obdarzony mocą uzdrawiania.

(serial Seven Seconds) jako dr Horatio Cousens, lekarz z sierocińca, który zostaje obdarzony mocą uzdrawiania. Eleanor Tomlinson (Iluzjonista) jako Mary Brighton, ciężko doświadczona przez życie aktorka, która się nie poddaje i chce zrealizować swoje marzenie o występach na scenie.

(Iluzjonista) jako Mary Brighton, ciężko doświadczona przez życie aktorka, która się nie poddaje i chce zrealizować swoje marzenie o występach na scenie. Elizabeth Berrington (Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj) jako sprytna i rezolutna Lucy Best, której cięty dowcip i optymizm maskują jej tragiczną przeszłość.

(Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj) jako sprytna i rezolutna Lucy Best, której cięty dowcip i optymizm maskują jej tragiczną przeszłość. Anna Devlin (Wszystkie pieniądze świata) jako Primrose Chattoway, marzycielka mająca niemal trzy metry wzrostu, która chciałaby być zwykłą, niepozorną dziewczyną.

(Wszystkie pieniądze świata) jako Primrose Chattoway, marzycielka mająca niemal trzy metry wzrostu, która chciałaby być zwykłą, niepozorną dziewczyną. Kiran Sonia Sawar (film HBO Brexit) jako Harriet Kaur, młoda Sikhijka ze Szkocji, która chce zostać prawniczką i przeżyć swoje życie, tak jak zaplanowała.

(film HBO Brexit) jako Harriet Kaur, młoda Sikhijka ze Szkocji, która chce zostać prawniczką i przeżyć swoje życie, tak jak zaplanowała. Viola Prettejohn (Wiedźmin) jako Myrtle Haplisch dziewczyna uratowana od własnej rodziny, która nie była w stanie jej zrozumieć, bo ta mówi niezrozumiałym dla nich językiem.

(Wiedźmin) jako Myrtle Haplisch dziewczyna uratowana od własnej rodziny, która nie była w stanie jej zrozumieć, bo ta mówi niezrozumiałym dla nich językiem. Ella Smith (Ray i Liz) jako Désireé Blodgett, prostytutka, której moce pakują ją samą i sześcioletniego syna-niemowę w tarapaty.

(Ray i Liz) jako Désireé Blodgett, prostytutka, której moce pakują ją samą i sześcioletniego syna-niemowę w tarapaty. Vinnie Heaven jako Nimble Jack, zawadiacki i uroczy młody złodziejaszek, specjalista od włamań.

jako Nimble Jack, zawadiacki i uroczy młody złodziejaszek, specjalista od włamań. Nick Frost (Wysyp żywych trupów) jako niesławny król półświatka Declan „Beggar King” Orrun.

Producentami wykonawczymi pierwszej części serialu HBO Nierealne są Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson i Philippa Goslett. Obowiązki producenta współwykonawczego pełni Daniel S. Kaminsky.

Premiera pierwszego odcinka serialu Nierealne (The Nevers) zaplanowana została w HBO i HBO GO na 12 kwietnia. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dodany zostanie nad ranem. Na antenie HBO premierowa emisja zaplanowana została tego samego dnia o 03:00, a następnie powtórzona o godzinie 20:10. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Data premiery drugiej części sezonu, także liczącej sześć odcinków, zostanie ogłoszona w późniejszym czasie.