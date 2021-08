Netflix testuje gry mobilne na Androidzie

Chociaż wiele usług dostępnych jest jedynie na największych rynkach technologicznych, deweloperzy czasami decydują się na przeprowadzanie testów nowych funkcji w nieco innym środowisku. Do aplikacji Netflix na Androidzie właśnie trafiły długo obiecywane gry mobilne, ale póki co zagramy w nie tylko w Polsce.

Subskrybenci Netflixa otrzymają na razie dostęp do dwóch tytułów: Stranger Things: 1984 i Stranger Things 3: Gra. Nie są to zupełnie nowe produkcje: fani serialu mogli już w nie zagrać na urządzeniach mobilnych i pecetach, ale teraz po raz pierwszy otworzymy je bezpośrednio z poziomu aplikacji serwisu streamingowego.



Po wybraniu gry, użytkownicy zostaną przekierowani do jej strony w Sklepie Play, skąd będą mogli ją pobrać; po zainstalowaniu i uruchomieniu tytułu należy wprowadzić dane logowania do Netflixa. Jeśli przerwiemy rozgrywkę, w każdej chwili będziemy mogli do niej powrócić, wybierając stosowną funkcję w aplikacji.



Test nowej funkcji przeprowadzany jest na urządzeniach z Androidem i wyłącznie wśród polskich subskrybentów. Dlaczego to właśnie nasz kraj został wybrany jako poligon doświadczalny? Netflix tłumaczy swoją decyzję faktem, że Polska posiada rozbudowaną, aktywną bazę użytkowników regularnie grających w tytuły mobilne, co pozwoli uzyskać miarodajne wyniki. Jeśli funkcja zdobędzie uznanie polskich graczy, trafi ona także do innych krajów.



Warto przy tym zauważyć, że osoby, które dotychczas grały w mobilne wersje gier z uniwersum Stranger Things w Sklepie Play, wciąż będą miały dostęp do zakupionych tytułów, ale nowi gracze na plaftormie Android zagrają w nie jedynie poprzez serwis streamingowy.