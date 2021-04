Najlepsze gry odchodzącej generacji

Zapraszamy w sentymentalną podróż po najciekawszych tytułach, w które zagrywaliśmy się ostatnimi laty.

50

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE

Nie od dziś wiemy, że gry są doskonałym medium do opowiadania o ważnych problemach – ich interaktywna natura pozwala graczowi wejść w skórę bohatera. Opowieść o Senui, celtyckiej wojowniczce podróżującej przez głębiny piekieł w poszukiwaniu duszy zmarłego ukochanego, ma swoje drugie dno, a w trakcie wyprawy bohaterka będzie musiała zmierzyć się również z własnymi demonami. Dla zachowania realizmu, gra powstała we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii oraz osobami cierpiącymi na psychozę.

49

ODIN SPHERE LEIFTHRASIR

Remake popularnej gry Odin Sphere, zgrabnego połączenia side-scrollera, bijatyki i gry RPG. Podczas jego produkcji studio Vanillaware skupiło się przede wszystkim na rozwoju tego ostatniego aspektu gry, dodając mnóstwo zdolności do rozwijania i różnicując style walki dostępnych bohaterów. Bez zmian pozostała jednak przepiękna grafika 2D, po raz pierwszy zaprezentowana w formacie obrazu 16:9, oraz zaskakująca fabuła, w której splatają się na pozór niezwiązane ze sobą losy mieszkańców baśniowej krainy.

48

GUILTY GEAR XRD REV 2

Xrd REV 2 to właściwie odświeżona wersja bijatyki Guilty Gear Xrd -REVELATOR-, rozszerzona o kilka nowych linii fabularnych i dodająca dwie nowe postaci. Studio Arc System Works nie poszło tu jednak na łatwiznę – patch przemodelował niektóre mechaniki rozgrywki, odświeżył interfejs i pracę kamery, jak również wyposażył niektórych bohaterów w zupełnie nowe ciosy. Dzięki temu okazał się on interesujący i dla weteranów serii, i dla zupełnych nowicjuszy, pozostając jedną z najbardziej przyjaznych „furtek” do poznania tej trudnej serii, zjadającej dzieła Capcom i SNK na śniadanie.

47

WIPEOUT OMEGA COLLECTION

Korzenie serii WipEout sięgają 1995 roku, kiedy to na pierwszym PlayStation i na pecetach ukazała się nietypowa ścigałka: futurystyczna, pozytywnie chaotyczna, szaleńczo szybka i okraszona genialnym, elektronicznym soundtrackiem. Kolekcja WipEout Omega zawiera dwa tytuły z serii: WipEout HD z dodatkiem Fury i WipEout 2048 z 2012 roku, obydwa w przepięknym 1080p (4K na PS4 Pro). Cel rozgrywki jest prosty – prześcignąć lub wyeliminować wszystkich rywali w dziewięciu różnych trybach zabawy, a nawet w wirtualnej rzeczywistości!

46

THE LAST GUARDIAN

Nieoficjalny spadkobierca kultowego Ico i Shadow of the Colossus, ten przygodowy tytuł zabiera nas w podróż po fantastycznym świecie. Towarzyszem naszego bohatera jest Trico, sympatyczne stworzenie będące po części uroczym futrzakiem, a po części ogromnym ptakiem. Wraz z nim będziemy rozwiązywać łamigłówki, pokonywać przeszkody i poznawać tajemnice świata, a na koniec podejmiemy nawet próbę jego uratowania. Mistrzostwo w dziedzinie przeniesienia relacji i interakcji z drugą istotą do wirtualnego świata.

45

DARKEST DUNGEON

Podczas gry w Darkest Dungeon wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego skazuję się na takie tortury, ale jednocześnie nie mogłem się od niej oderwać. Kierujemy grupą czterech śmiałków, której celem jest odkrycie tajemnicy złowrogich lochów. Podziemia są pełne potworów i niewyjaśnionych zjawisk, a każde zetknięcie się z nimi zostawia ślad na psychice postaci. Gdy jeden z bohaterów zginie – a na pewno stanie się to niejeden raz – na jego miejsce możemy zwerbować kolejnego, nieświadomego tego, co nań czeka. W tle towarzyszyć nam będzie klimatyczny narrator.

44

SID MEIER’S CIVILIZATION VI

Szósta odsłona Cywilizacji ma swoje za uszami. Gra dopiero pokazuje pełnię swojego potencjału wraz ze wszystkimi wydanymi dodatkami. Budowanie własnego imperium wciąga w okamgnieniu, a dzięki wielu mechanizmom rozgrywki, władzę nad światem można przejąć nie tylko za pomocą miecza, ale także pióra lub odpowiedniej ugody dyplomatycznej. Całość podana jest w komiksowej, wesołej oprawie, której nie zburzy nawet pojawienie się Nuklearnego Gandhiego – cóż, pokój nie zawsze jest opcją.

43

HITMAN 3

Najbardziej rozpoznawalny płatny zabójca świata powraca. Finałowa odsłona trylogii World of Assassination po raz kolejny pozwoli nam zrealizować najbardziej szaleńcze plany eliminacji, jakie tylko zdołamy wymyślić, oczywiście z klasą i bezszelestnie. Osobista wendetta Agenta 47 i Diany Burnwood zaprowadziła bohaterów na wojnę z tajemniczą organizacją Providence, a polem bitwy staną się zarówno luksusowe wieżowce Dubaju, jak i brudne wnętrza nocnego klubu na berlińskich przedmieściach.

42

AI: THE SOMNIUM FILES

Dzieło studia Spike Chunsoft, dewelopera popularnej serii Danganronpa. Fabuła powieści wizualnej kręci się wokół tajemniczego urządzenia, pozwalającego na wydobywanie zeznań bezpośrednio z podświadomości podejrzanych. Gdy w mieście dochodzi do serii powiązanych ze sobą, tajemniczych morderstw, tylko główny bohater i towarzysząca mu sztuczna inteligencja mogą powstrzymać niebezpiecznego zabójcę. The Somnium Files urozmaica przedzieranie się przez ściany tekstu wstawkami rodem z gier detektywistycznych.

41

NIOH

Czy lubicie co chwila umierać w grach wideo? Spokojnie, przyzwyczaicie się; w Nioh śmierć szybko stanie się częścią rozgrywki. Historia Williama Adamsa, marynarza, który podróżuje po szogunatach Japonii u schyłku wypełnionej wojnami domowymi ery Sengoku, przeplata się z fascynującymi elementami fantastycznymi. Najważniejszym elementem gry jest jednak walka, wymagająca nie tylko zręcznych palców, ale także umiejętnego korzystania z zasobów bohatera i dostosowania stylu walki do konkretnego przeciwnika.