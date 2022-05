Najlepsze gry na PS5 – idealne na prezent

Konsola PlayStation 5 to dziś jeden z najbardziej pożądanych sprzętów. Służy ona oczywiście do grania w gry telewizyjne, czyli zapewnia rozrywkę dla całej rodziny. Jeżeli jesteś lub planujesz być szczęśliwym posiadaczem nowej generacji konsol PS5, powinieneś także wiedzieć jakie gry są teraz na TOPie. W tym właśnie celu powstał ranking prezentujący najlepsze gry wideo 2022 na konsole.

W jakie gry wideo można grać na konsoli?

Na samym początku wyjaśnijmy, że posiadanie konsoli daje nieskończone możliwości grania w swoje ulubione gry. W odróżnieniu od gier komputerowych, w których wiele tytułów wymaga dużej mocy obliczeniowej komputera i dedykowanej karty graficznej, na konsoli można grac w każdą grę, niezależnie od istniejących w niej efektów specjalnych. W praktyce oznacza to, że oferta gier jest dla ciebie nieograniczona i mogą to być gry wyścigowe, strzelanki, przygodowe, a także popularne tytuły na PS5, takie jak God of War lub Final Fantasy. Jeśli podoba ci się perspektywa wieczorów spędzonych na graniu, to nowa odsłona serii PlayStation jest odpowiednim wyborem. Poniżej prezentujemy najciekawsze tytuły.

Ranking gier na PS5 – ile kosztują gry?

Jeśli do tej pory nie miałeś styczności z grami na PlayStation, być może zastanawiasz się nad tym, ile one kosztują? Chcąc dokonać zakupu podstawowej wersji gry, będziesz musiał liczyć się z wydatkiem rzędu od 100 do nawet 500 złotych. Wszystko zależy od tego, jaki tytuł zamierzasz kupić i jak szybko od premiery. Wpływ na cenę może również mieć wersja językowa gry, przynajmniej w początkowej fazie sprzedaży. Jeżeli interesuje cię zakup najlepszych gier, dobrym pomysłem jest odłożenie ich kupna w czasie, na przykład kilka miesięcy po wydaniu. Możesz także pożyczać gry od swoich znajomych, jeśli mają konsolę tej samej generacji co ty. Ciekawie prezentuje się również oferta na gry przygodowe na PS5, które wygodnie i szybko można kupić online. Bardzo atrakcyjne ceny i duży wybór sprawiają, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Wśród nich są takie tytuły jak:

Ghost of Tsushima

The Last of Us

Kolekcja dziedzictwo złodziei

Spider Man

Demon’s Souls

Oczywiście są to tylko wybrane tytuły gier, w które naprawdę warto zagrać na konsoli i które dają mnóstwo świetnej rozrywki. Jeśli jednak klimaty przygodowe nie są Waszą bajką i szukacie czegoś bardziej dynamicznego i podnoszącego adrenalinę, mamy coś godnego polecenia.

God of War i inne tytuły warte polecenia

Studio Insomniac Games znane jest z tego, że wydaje najbardziej popularne tytuły gier na PlayStation. Właśnie u tego wydawcy warto szukać najlepszych gier, które rzecz jasna u nas można kupić w dobrej cenie. Przykładem są na przykład gry multiplayer na PS5, a wśród nich takie tytuły:

Grand Theft Auto V

Gran Turismo

Bullet Hell

Wielka przygoda

Remake Intergrade

…oraz wiele innych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc grać w gry w trybie multiplayer na konsoli? Przede wszystkim trzeba dysponować połączeniem internetowym, najlepiej w technologii światłowodowej, gwarantującej najlepszą jakość łącza. Jeśli nie masz takiego internetu i korzystasz np. z internetu mobilnego, pozostaje ci grać w gry dla jednego gracza. To także znakomita rozrywka, a wybór tytułów w dalszym ciągu jest olbrzymi. Przykładem mogą być gry strzelanki i gry RPG na PS5, które dzięki zaawansowanym kontrolerom dostarczają niezapomnianej rozrywki z gry. Udogodnienia, które każdego mogą zaskoczyć to np. haptyczne wibracje w kontrolerach do konsoli oraz wartka fabuła, o którą zadbali twórcy gier. Nie pozostaje zatem nic innego jak tylko dokonać zakupu i cieszyć się rozrywką na najwyższym poziomie.

Czy warto wydawać pieniądze na kupno podstawowej wersji gry?

Producenci gier wideo wpadli na świetny pomysł, jak generować większe zyski. Otóż niemal co roku wydają odświeżone wersje gier wideo lub wypuszczają dedykowane dla nich dodatki. Jest to sprawdzona technika, która skłania wiernych graczy i miłośników do zakupu. Jeżeli jednak dopiero stawiasz pierwsze kroki w świecie gier na konsole, to podstawowe wersje, jak i popularne produkty będą dla ciebie odpowiednie. Przynajmniej wg nas. Grając w podstawowe wersje, po pierwsze nauczysz się obsługi konsoli i poznasz jej możliwości. Zobaczysz także, na jakich zasadach tworzone są różne gry i jak wiele możliwości można w nich znaleźć. Pozytywnie mogą Cię zaskoczyć opcje nieskończonej eksploracji plansz, ukryte w nich niespodzianki i inne zaskakujące ester egg, przygotowane przez twórców.

Czy wersja językowa gry ma znaczenie?

Jeśli twoim celem jest granie w ciekawe gry, ale nie chcesz wydawać na nie fortuny, rozważ zakup w innej wersji językowej. Bardzo często może to skutkować otrzymaniem dużego rabatu, sięgającego nawet 50 i więcej procent. Kupując gry, upewnij się o tym, że są dedykowane do posiadanej przez ciebie wersji konsoli, a nie np. do jej poprzedniej generacji. Na stronach sklepu sprzedającego gry, znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące daty premiery, fabuły, cen i możliwych rabatów na zakup produkcji.