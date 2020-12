Microsoft projektuje własne procesory ARM

Desktopowe procesory ARM autorstwa Apple okazały się prawdziwym hitem – wyposażone w nie komputery zanotowały widoczny wzrost wydajności w stosunku do wersji z podzespołami Intela. Nic dziwnego, że sukces ten próbują powtórzyć inni producenci, na przykład Microsoft.

Plotki o procesorach ARM od Microsoftu pojawiały się w sieci już od kilku tygodni, ale dopiero teraz poznaliśmy więcej szczegółów na ten temat, co prawda nieoficjalnie. Agencja prasowa Bloomberg opublikowała raport, w którym powołuje się na rozmowy z pracownikami firmy. Mieli oni potwierdzić, że prace nad autorskimi procesorami typu ARM nie są jedynie pogłoską, ale faktem. Na samym początku światło dzienne najprawdopodobniej ujrzy czip przeznaczony do obsługi centrów danych Azure, ale niewykluczone, że Microsoft wprowadzi nową architekturę również do serii Surface.



Sam producent nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesieniom Bloomberga – przedstawiciele firmy wydali jedynie lakoniczne oświadczenie głoszące, że „Microsoft inwestuje w rozwój własnych rozwiązań w zakresie projektowania i wytwarzania, ale jednocześnie wspiera i wzmacnia partnerstwo z dostawcami zewnętrznymi”.



To ostatnie stwierdzenie jest niezwykle istotne – gigant z Redmond na co dzień współpracuje z Intelem, AMD i Qualcommem, więc prace nad własnymi procesorami ARM do celów komercyjnych mogłyby wywołać konflikt z partnerami. Czas pokaże, jak informacje przekazane przez Bloomberg wpłyną na kontakty handlowe Microsoftu i czy podzespoły w ogóle zostaną wprowadzone na rynek.