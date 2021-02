MetaHuman Creator – narzędzie do tworzenia postaci

Stworzenie realistycznej twarzy postaci to często kwestia wielu dni, a nawet tygodni. Epic Games, twórcy Fortnite’a, obiecują, że ich nowe narzędzie skróci potrzebny do tego czas do godziny, a efekt będzie imponujący.

MetaHuman Creator ma umożliwić tworzenie realistycznych, naturalnie wyglądających twarzy dla bohaterów gier komputerowych. Na zaprezentowanym przez Epic Games klipie widzimy fragment procesu modelowania postaci – artysta otrzymuje do dyspozycji kilka pre-generowanych twarzy, które następnie może zmodyfikować za pomocą dostępnych narzędzi. W bibliotece programu znajdą się także różne fryzury, kolory skóry czy też na przykład narzędzie do postarzania bohatera. Tak stworzone twarze będą automatycznie wyposażone w rigging („szkielet” modelu umożliwiający jego ruch) i gotowe do procesu motion capture oraz dalszej obróbki w programie Maya.



Kreator postaci działa na piątej odsłonie Unreal Engine, jednego z najpopularniejszych silników dla twórców gier komputerowych. Epic Games obiecuje, że w przyszłości MetaHuman Creator będzie dostępny nawet z poziomu przeglądarki i pozwoli zbudować realistyczne twarze osobom, które nie znają się na modelowaniu 3D. Narzędzie ma trafić do użytkowników jeszcze w tym roku, a zainteresowani nim twórcy mogą pobrać dwa przykładowe modele postaci do otwarcia w Unreal Engine oraz zapisać się do newslettera projektu.