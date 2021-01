Luty w HBO GO – nowe filmy i seriale

Nadchodzący miesiąc w HBO GO przyniesie różnorodność tematów i produkcji. Znajdą się wśród nich tytuły dla amatorów kina obyczajowego, kryminałów, komedii czy historii opartych na faktach.

W lutym do serwisu HBO GO wraca John Oliver z kolejnym sezonem swojego show Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem, w którym komentuje wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia. Swoją premierę będzie mieć także kolejny sezon serialu Snowfall opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.

Wśród lutowych nowości filmowych znajdzie się film HBO Max Skazani na siebie z Anne Hathaway oraz Chiwetelem Ejioforem w rolach pary, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił ich do pozostania pod jednym dachem. Przymusowa sytuacja zbliża ich jednak w najbardziej zaskakujący sposób. Kolejną premierą będą Nędznicy, czyli zainspirowany paryskimi zamieszkami z 2005 roku film przedstawiający pulsujące od napięć, gniewu i niepewności przedmieścia francuskiej stolicy. Produkcja została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym także nominacjami do Oscara i Złotego Globu. Innym tytułem, który przygotowany został m.in. dla frankofilów jest również Naród i jego król. To saga śledząca przeplatające się losy mężczyzn i kobiet biorących udział w rewolucji francuskiej z 1789 roku, którzy spotykali się w nowo powstałym Zgromadzeniu Narodowym. W lutym swoją premierę w serwisie będzie mieć też film na podstawie bestsellera autorstwa Simona Winchestera Profesor i szaleniec. Mel Gibson występuje w nim jako profesor rozpoczynający pracę nad przygotowaniem pierwszego wydania słownika Oxford English Dictionary. Na ekranie partneruje mu Sean Penn, zobaczyć też można znaną z Gry o tron Natalie Dormer.

Aby wprowadzić się w walentynkowy nastrój użytkownicy HBO GO będą mogli sięgnąć po lubianą komedię z gwiazdorską obsadą, dodaną ponownie do biblioteki z tej właśnie okazji – mowa o Kocha, lubi, szanuje, w którym wystąpili m.in. Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore i Emma Stone. A dla tych, którzy wolą mniej amerykańskie produkcje premierowo dodana zostanie m.in. izraelska Podróż poślubna. Film opowie o parze nowożeńców, którzy przybywają do luksusowego apartamentu i zamiast cieszyć się romantyczną nocą, wdają się w sprzeczkę, która wkrótce przekształca się w surrealistyczną odyseję ulicami Jerozolimy.

Najmłodsi widzowie ucieszą się na pewno z kolejnych sezonów swoich ulubionych seriali takich jak Psi Patrol, czyli sympatycznej opowieści o dziesięcioletnim Ryderze, który wraz z ośmioma małymi pieskami zajmuje się ratowaniem miasta i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów. Innym powracającym tytułem będzie SpongeBob Kanciastoporty – pogodna historia o uwielbiającej przygody i dobrą kuchnię gąbce zamieszkującej wielką głębinę. Dla dzieci i ich rodziców przygotowany został też nowy sezon Tom i Jerry Show. Odwieczni rywale, którzy cieszą kolejne już pokolenia, znów zmierzą się na ekranie. Tym razem odkryją przed widzami nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca.

Sporo nowości czeka w HBO GO na amatorów kina dokumentalnego. Będzie wśród nich serial o zuchwałym oszustwie w przemyśle motoryzacyjnym Dama i Dale. Przedstawi on historię Elizabeth Carmichael, która zyskała rozgłos, wypuszczając na rynek trójkołowy pojazd w latach siedemdziesiątych XX wieku. Inną premierą będzie film opowiadający o wydarzeniach z podobnego czasu, czyli 1970 roku. Skok przybliży kulisy prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce, kiedy amerykańska łódź patrolowa napotkała radziecki statek rybacki.

Wśród produkcji poruszających aktualne tematy znajdzie się m.in. najnowszy serial dokumentalny HBO Europe – Stan zagrożenia, czyli wnikliwy i poruszający zapis wydarzeń, które miały miejsce w szpitalu pod Barceloną w zeszłym roku w szczycie pandemii COVID‑19. Inną produkcją odwołującą się do bieżących wydarzeń będzie również kolejny sezon Axios, w którym twórcy starają się przybliżyć widzom trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat. Równie aktualnym w swoim wydźwięku będzie film autorstwa doświadczonego dziennikarza, debiutującego w roli reżysera, Nicka Biltona. W filmie Podróbki sławy, korzystając z eksperymentu społecznego jako narzędzia, podejmie on próbę zgłębienia branży influencerskiej i sprawdzenia, czy z każdego można zrobić gwiazdę internetu.

Dla osób zainteresowanych sztuką przygotowana została natomiast premiera filmu dokumentalnego Czarna sztuka: Gdy brakuje światła. Jest to produkcja zainspirowana przełomową wystawą nieżyjącego już artysty i kuratora Davida Driskella „Two Centuries of Black American Art” i stanowi wprowadzenie do twórczości czołowych współczesnych afroamerykańskich artystów wizualnych.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w lutym:

Nowe seriale:

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia – premiera: 15 lutego

Snowfall IV – czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta – premiera: 25 lutego

Nowe odcinki seriali:

Cormoran Strike: Zabójcza biel (C.B. Strike: Lethal White) – kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling. Prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają w poszukiwaniu tajemnicy, która pozwoli parze odkryć zbrodnię prowadzącą ich z zaułków Londynu aż do siedziby parlamentu – odcinek finałowy: 11 lutego

Batwoman II – drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman

All American III – trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera

Wampiry: Dziedzictwo III (Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals

(Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals Młody Sheldon IV (Young Sheldon IV) – czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu

Nowości filmowe:

Skazani na siebie (Locked Down) – Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor jako para, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił ich do pozostania pod jednym dachem. Przymusowa sytuacja zbliża ich w najbardziej zaskakujący sposób – premiera: 5 lutego

Profesor i szaleniec (The Professor and the Madman) – Mel Gibson jako profesor rozpoczynający pracę nad przygotowaniem pierwszego wydania słownika Oxford English Dictionary. Na podstawie bestsellera autorstwa Simona Winchestera – premiera: 6 lutego

Lato Bagnoldów (Days of the Bagnold Summer) – rozwódka w średnim wieku i jej nastoletni syn, wielki fan thrash metalu, niespodziewanie zmuszeni są spędzić razem sześć długich wakacyjnych tygodni. Scenariusz oparty na powieści graficznej Joffa Winterharta – premiera: 7 lutego

Podróż poślubna (Honeymood) – para nowożeńców przybywa do luksusowego apartamentu i zamiast cieszyć się romantyczną nocą, wdaje się w sprzeczkę, która wkrótce przekształca się w surrealistyczną odyseję ulicami Jerozolimy – premiera: 14 lutego

Nędznicy (Les Miserables (2019)) – zainspirowany zamieszkami w Paryżu w 2005 roku film przedstawia pulsujące od napięć, gniewu i niepewności paryskie przedmieścia. Deszcz nagród, w tym nominacje do Oscara i Złotego Globu – premiera: 20 lutego

Naród i jego król (One Nation, One King) – saga śledząca przeplatające się losy mężczyzn i kobiet biorących udział w rewolucji francuskiej z 1789 roku, którzy spotykali się w nowo powstałym Zgromadzeniu Narodowym – premiera: 27 lutego

(One Nation, One King) – saga śledząca przeplatające się losy mężczyzn i kobiet biorących udział w rewolucji francuskiej z 1789 roku, którzy spotykali się w nowo powstałym Zgromadzeniu Narodowym – premiera: 27 lutego Kocha, lubi, szanuje – idealna na walentynki klasyczna komedia romantyczna ze Stevem Carellem, Ryanem Goslingiem, Julianne Moore i Emmą Stone w rolach głównych – powrót do serwisu: 1 lutego

Dla najmłodszych:

SpongeBob Kanciastoporty IX oraz X – kolejne sezony pogodnej opowieści o uwielbiającej przygody i dobrą kuchnię gąbce zamieszkującej wielką głębinę – premiera: 5 lutego

Niebezpieczny Henryk IV – czwarty sezon serialu o chłopcu Henryku, który prowadzi podwójne życie. Za dnia jest zwykłym uczniem, a nocami przeżywa szalone przygody i walczy z przestępcami – premiera: 12 lutego

Fungisy! – serial animowany o uroczych stworzeniach lubiących dobrą zabawę, które dawno temu mieszkały w baśniowej krainie. Jest wśród nich wyjątkowy chłopiec – Seth, który nade wszystko kocha naukę i odkrycia. – premiera: 19 lutego

Tom i Jerry Show II – odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Młodzi widzowie razem z Tomem i Jerrym odkryją nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca – premiera: 19 lutego

Psi Patrol III oraz IV – kolejne sezony serialu o dziesięcioletnim Ryderze, który wraz z ośmioma małymi pieskami zajmuje się ratowaniem miasta i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów – premiera: 26 lutego

– kolejne sezony serialu o dziesięcioletnim Ryderze, który wraz z ośmioma małymi pieskami zajmuje się ratowaniem miasta i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów – premiera: 26 lutego Leniuchowo III – trzeci sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo – premiera: 26 lutego, cały sezon

Filmy i seriale dokumentalne:

Malowanie z Johnem (Painting with John) – serial HBO, który został napisany i wyreżyserowany przez cenionego artystę Johna Luriego, jednocześnie odtwórcę głównej roli. Produkcja jest częściowo tutorialem medytacyjnym, częściowo rozmową przy kominku, a w każdym jej odcinku John Lurie oddając się malowaniu, dzieli się swoimi refleksjami na temat tego, czego nauczył się o życiu – odcinek finałowy: 27 lutego

Dama i Dale (The Lady and the Dale) – serial dokumentalny o zuchwałym oszustwie w przemyśle motoryzacyjnym – opowiada historię Elizabeth Carmichael, która zyskała rozgłos, wypuszczając na rynek trójkołowy pojazd w latach siedemdziesiątych XX wieku – premiera: 1 lutego, odc. 1 oraz 2, kolejne co tydzień po jednym

Skok (The Jump) – dokument przybliżający kulisy wydarzeń z 1970 roku, kiedy amerykańska łódź patrolowa napotkała radziecki statek rybacki – premiera: 1 lutego

Podróbki sławy (Fake Famous (aka. Influence Me)) – dokument HBO, w którym dziennikarz Nick Bilton, za pomocą eksperymentu społecznego, podejmuje próbę zgłębienia branży influencerskiej. Wszystko zaczyna się od zorganizowania w LA castingu, którego celem jest wyłonienie trzech osób ze stosunkowo niewielką liczbą obserwatorów w mediach społecznościowych, aby następnie zrobić z nich gwiazdy internetu – premiera: 3 lutego

(Fake Famous (aka. Influence Me)) – dokument HBO, w którym dziennikarz Nick Bilton, za pomocą eksperymentu społecznego, podejmuje próbę zgłębienia branży influencerskiej. Wszystko zaczyna się od zorganizowania w LA castingu, którego celem jest wyłonienie trzech osób ze stosunkowo niewielką liczbą obserwatorów w mediach społecznościowych, aby następnie zrobić z nich gwiazdy internetu – premiera: 3 lutego Axios IV – czwarty sezon serialu HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – premiera: 7 lutego

Stan zagrożenia (Vitals. A True Human Story) – wnikliwy, poruszający i napawający optymizmem zapis wydarzeń, które miały miejsce w szpitalu pod Barceloną w szczycie pandemii COVID-19. Serial dokumentalny produkcji HBO Europe – premiera: 7 lutego, wszystkie odcinki

Czarna sztuka: Gdy brakuje światła (Black Art: In the Absence of Light) – film dokumentalny zainspirowany przełomową wystawą nieżyjącego już artysty i kuratora Davida Driskella „Two Centuries of Black American Art”; jest wprowadzeniem do twórczości czołowych współczesnych afroamerykańskich artystów wizualnych – premiera: 10 lutego

Lutowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 lutego

Dama i Dale, odc. 1-2

Kocha, lubi, szanuje

Młoda Juliette

Titanic

Harmonia diabła

Happy Feet: Tupot małych stóp 2

Skok

30 srebrników: Za kulisami

2 lutego

All American III, odc. 3

Batwoman II, odc. 3

3 lutego

Podróbki sławy

4 lutego

Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 3

Ranczerzy

Ranczerzy: Ślubny podarunek

5 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 3

Skazani na siebie

SpongeBob Kanciastoporty IX, odc. 1-26

SpongeBob Kanciastoporty X, odc. 1-11

Na planie, odc. 890

6 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 3

Profesor i szaleniec

Rosyjski młokos

7 lutego

Stan zagrożenia, odc. 1-3

Axios IV, odc. 1

Lato Bagnoldów

Smak pho

8 lutego

Dama i Dale, odc. 3

Cast Away: Poza światem

Halali

9 lutego

All American III, odc. 4

10 lutego

Black Art: in the Absence of Light

11 lutego

Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 4

12 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 4

Młody Sheldon IV, odc. 7

Niebezpieczny Henryk IV, odc. 1-22

Na planie, odc. 891

13 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 4

Antygona

Stuber

14 lutego

Axios IV, odc. 2

Anioł

Miesiąc miodowy

Podróż poślubna

Prawdziwe kłamstwa

15 lutego

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 1

Dama i Dale, odc. 4

Wolny duch

Zulusi

16 lutego

Batwoman II, odc. 4

All American III, odc. 5

17 lutego

Nigdy nie jest za późno

19 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 5

Młody Sheldon IV, odc. 8

Fungisy!, odc. 1-18

Tom i Jerry Show II, odc. 1-78

Na planie, odc. 892

20 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 5

Nędznicy

Prawda i sprawiedliwość

21 lutego

Axios IV, odc. 3

Most szpiegów

Nocą

22 lutego

Koda

Piosenka o miłości

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 2

Eliza

23 lutego

Batwoman II, odc. 5

All American III, odc. 6

24 lutego

Brutalna prawda

Prawdziwy gangster

25 lutego

Snowfall IV, odc. 1

26 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 6

Młody Sheldon IV, odc. 9

Leniuchowo III, odc. 1-13

Psi patrol III, odc. 1-26

Psi patrol IV, odc. 1-16

Na planie, odc. 893

27 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 6

Naród i jego król

Znaki szczególne

28 lutego

Axios IV, odc. 4

Filofobia