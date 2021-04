iRobot: serwis sprzątający

Trzy typy robotów od iRobot, które sprawnie i kompleksowo zadbają o czystość w każdym pomieszczeniu. Sprawdź, który z nich najlepiej sprawdzi się w twoim domu…

Roboty odkurzające

Gdy mówimy „robot sprzątający”, najczęściej mamy na myśli właśnie te modele – praktyczne, płaskie urządzenia, przemykające pomiędzy meblami i usuwające wszystkie zanieczyszczenia na swojej drodze. Roboty te na dobre zmieniły sposób, w jaki myślimy o codziennym sprzątaniu: dzięki nim stało się ono prostsze niż kiedykolwiek przedtem.

Producent pierwszych urządzeń tego typu, iRobot, do dziś jest liderem rynku i niedoścignionym wzorem dla innych producentów, z generacji na generację wyposażając swoje propozycje w zaawansowane technologie udoskonalające ich pracę. Obecnie w ofercie firmy znajdziemy kilkanaście modeli, które mają zapewniać gruntowne, dokładne odkurzanie w mieszkaniach i domach o różnej powierzchni, kształcie oraz typie podłóg. Wśród nich prawdziwym hitem jest Roomba i3+, wyposażona w superdokładny system sprzątania oraz automatyczne opróżnianie pojemnika na brud.

Rzadko kiedy zdarza się, że w całym mieszkaniu znajduje się tylko jeden typ podłogi – w końcu elegancki parkiet z salonu niezbyt dobrze pasuje do kuchni, gdzie znajdziemy praktyczne kafelki, lub sypialni i jej przytulnej wykładziny. Dobry robot odkurzający powinien radzić sobie na każdej z tych powierzchni. iRobot Roomba i3+ ma trzystopniowy system odkurzania, złożony z dwóch walcowatych, gumowych szczotek głównych umieszczonych na ruchomej głowicy, szczotki obrotowej zagarniającej brud z trudno dostępnych miejsc oraz potężnego silnika umożliwiającego pracę nawet na dywanach o grubym, gęstym włosiu. Wysokowydajny filtr AeroForce dba o to, żeby mikroskopijne alergeny i pyłki nie zostały uwolnione z powrotem do mieszkania.

Robot metodycznie, dokładnie sprząta podłogi, poruszając się w równych liniach i dbając o to, żeby gruntownie odkurzyć każdy zakamarek bez zaklinowania się pod meblami lub na progach. Jeśli czujniki urządzenia wykryją, że w jakimś miejscu domu znajduje się szczególnie dużo zanieczyszczeń, technologia wykrywania brudu Dirt Detect zadba o to, żeby robot odkurzał go dotąd, aż cały zostanie usunięty.

Po zakończeniu sprzątania, Roomba i3+ samodzielnie wróci do stacji ładująco-czyszczącej Clean Base; oprócz uzupełniania akumulatora, potrafi ona także opróżniać jego pojemnik z zebranego brudu. Zostaje on automatycznie odessany i zamknięty w szczelnym worku o pojemności 30-krotnie większej niż zbiornik robota. Gdy nadejdzie czas jego wymiany, stacja sama poinformuje nas o tym za pomocą powiadomienia.

Urządzenie jest kompatybilne z aplikacją mobilną iRobot HOME, umożliwiającą tworzenie harmonogramów pracy i dostęp do pomocy technicznej. Dzięki integracji z platformą iRobot Genius, Roomba i3+ potrafi także inteligentnie analizować przyzwyczajenia użytkowników i sugerować zmiany w harmonogramie odkurzania w okresach szczególnego ryzyka dla alergików, na przykład wiosennym czasie gubienia sierści przez zwierzęta domowe.

Warto również pamiętać, iż iRobot cały czas rozwija możliwości swoich robotów, które z każdą aktualizacją aplikacji zyskują nowe możliwości oraz funkcjonalności.