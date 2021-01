iOS 14.4 z ważnymi aktualizacjami bezpieczeństwa

Apple właśnie udostępniło posiadaczom iPhone’ów i iPadów najnowszą aktualizację systemu iOS. Notatki do nowej wersji systemu operacyjnego zdradzają, że eliminuje ona trzy krytyczne luki bezpieczeństwa, które mogły być aktywnie wykorzystywane przez osoby trzecie.

Firma z Cupertino nie zdradziła szczegółów dotyczących trzech błędów; wiemy jedynie, że dwa z nich dotyczą silnika Safari WebKit, a jeden z nich – jądra. Wszystkie trzy mogą zostać wykorzystane do przejęcia kontroli nad urządzeniem i uruchomieniu na nim programu zawierającego szkodliwy kod. Apple zaznacza przy tym, że do takich sytuacji mogło dojść w rzeczywistości – nie da się stwierdzić, że luki nie zostały użyte przez hakerów do pozyskania danych z urządzeń użytkowników. Więcej informacji na temat niebezpiecznych dziur w systemie poznamy w przyszłości.



Poza aktualizacjami bezpieczeństwa, iOS 14.4 dodaje także szereg drobnych usprawnień i napraw. iPhone’y będą teraz mogły rozpoznawać małe kody QR, a w ustawieniach Bluetooth pojawi się opcja przypisania poszczególnych akcesoriów do konkretnej kategorii. Nowa wersja eliminuje także bugi klawiatury, aplikacji Wiadomości i funkcji fitness, które uprzykrzały życie użytkownikom. Udogodnienie czeka także na posiadaczy HomePodów mini – głośniczki Apple otrzymały lepsze wsparcie dla funkcji Handoff.