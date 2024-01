HTC VIVE prezentuje nowy moduł VIVE Full Face Tracker dla VIVE XR Elite

HTC VIVE zaprezentowało nowe urządzenie do śledzenia ruchów twarzy dla najnowszej generacji zestawu XR – HTC VIVE XR Elite. Jest to nakładka VIVE Full Face Tracker, która przenosi immersję na wyższy poziom. VIVE Full Face Tracker instalowany jest w XR Elite przy pomocy modułu plug-and-play wykorzystując złącze USB-C.

Nakładka umożliwia śledzenie całej twarzy i zapewnia wyjątkowo dokładne odwzorowanie mimiki w rzeczywistości wirtualnej. VIVE Full Face Tracker rejestruje naturalną, subtelną mimikę twarzy w środowiskach wirtualnych, grach, przechwytywaniu ruchu, badaniach, szkoleniach i nie tylko. Umożliwia naturalne odwzorowanie ruchów twarzy w XR, rejestrując do 38 mieszanych ustawień warg, zębów, języka, policzków, nosa i brody z częstotliwością śledzenia 60 Hz. Oznacza to, że nawet najmniejszy grymas lub zmiana na twarzy jest dokładnie odwzorowywana, a wypowiadane słowa dopasowują się do mimiki w czasie rzeczywistym.

Przydaje się to do wszystkiego, od tworzenia bardziej naturalnych i realistycznych awatarów, po pomoc animatorom, badaczom, scenariuszy szkoleniowych, po opiekę zdrowotną i wiele więcej. W przeszłości widzieliśmy także niesamowite sposoby wykorzystania śledzenia oczu i twarzy jako danych wejściowych w grach i wielu innych aplikacjach – powiedział Shen Ye, globalny szef produktu w HTC VIVE. Stworzyliśmy to przy użyciu naszej platformy VIVE Wave, obsługującej także OpenXR, więc programowanie dla niej jest naprawdę łatwe. Z tego powodu wszystko, co jest zaprogramowane dla funkcji śledzenia oczu i twarzy VIVE Focus 3 będzie współpracować także z nowym modułem VIVE Full Face Tracker.

VIVE Full Face Tracker może dokładnie śledzić ruchy gałek oczu z prędkością 120 klatek na sekundę. Posiada również innowacyjną funkcję automatycznej kalibracji: tracker wykrywa rozstaw źrenic (IPD) i automatycznie kalibruje zestaw VR, aby zapewnić najwyższą wygodę i przejrzystość widzenia. Funkcja ta umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z tego samego zestawu VR bez konieczności ręcznego resetowania ustawień IPD. Opcjonalnie użytkownicy nadal mogą regulować ostrość pierścieniem dioptrii bezpośrednio w zestawie VIVE XR Elite, aby manualnie ustawić jakość obrazu.