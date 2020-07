Galaxy Note 20 Ultra wyciekł do sieci… na oficjalnej stronie Samsunga

Wycieki nowego sprzętu elektronicznego przed ich premierą to nieodłączny element ich cyklu życia. Przeważnie są one dziełem zewnętrznej siły lub informatora, ale w wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność ponosi sam producent. Teraz do grona tych ostatnich dołączył Samsung.

Przypuszcza się, że premiera Galaxy Note 20 Ultra jest zaplanowana na początek sierpnia, a urządzenie dotychczas trzymane było w tajemnicy. Wczoraj na oficjalnej rosyjskiej stronie Samsunga pojawiły się jednak rendery, które wyglądają jak nieznany jeszcze telefon z serii Note 20; później zostały one znalezione również w ukraińskiej i chińskiej wersji portalu. Obrazy trafiły na stronę poprzednio służącą do prezentacji dwuletniego Samsunga Galaxy Note 8 i były opatrzone notką zachęcającą do zakupu Galaxy Note 10 – tak, jakby producent wykorzystywał starszą makietę do stworzenia nowej strony produktowej.



Rendery przedstawiają smukłe urządzenie w kolorze głębokiego, metalicznego brązu, z aktywnym rysikiem w tym samym kolorze i potrójnym aparatem fotograficznym osadzonym w prostokątnym wybrzuszeniu. Obraz zdradza także położenie dwóch bocznych przycisków… i nic poza tym. Więcej informacji na temat Note 20 Ultra pochodzi z wcześniejszych przecieków – według nich na rynku pojawi się kilka wersji phableta, a ta najwyższa ma otrzymać ogromny ekran 7 cali o odświeżaniu 120 Hz. Plotki wspominają także, że ma ona działać na Snapdragonie 865 z modułem 5G.



Samsung oficjalnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył przeciekom – więcej informacji na temat Galaxy Note 20 Ultra poznamy najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu.