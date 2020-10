Euforia wraca z dwoma odcinkami specjalnymi

Wyróżniony trzema nagrodami Emmy serial HBO Euforia będzie miał dwa odcinki specjalne. Premiera pierwszego z nich zaplanowana została na 7 grudnia w HBO GO.

Pierwszy odcinek specjalny skoncentruje się na Rue (Zendaya), którą obserwujemy podczas obchodów Świąt Bożego Narodzenia, po tym jak Jules zostawiła ją na stacji kolejowej pod koniec pierwszego sezonu. Odcinek zatytułowany Trouble Don’t Last Alwaysnapisał i wyreżyserował pomysłodawca serialu Sam Levinson. Poza Zendayą zobaczymy w nim także Colmana Domingo, który wystąpił w pierwszym sezonie produkcji.

Twórcą Euforii jest Sam Levinson, który odpowiada za scenariusz produkcji, jest także jednym z jej producentów wykonawczych. Obowiązki pozostałych producentów wykonawczych pełnili Ravi Nandan, Kevin Turen, Drake, Future the Prince, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady oraz Gary Lennon. Współproducentem jest Will Greenfield. Serial został wyprodukowany we współpracy ze spółką A24 i jest oparty na izraelskiej produkcji o tym samym tytule. Jej pomysłodawcami są Ron Leshem i Daphna Levin ze spółki HOT.

Serial HBO Euforia otrzymał w tym roku trzy nagrody Primetime Emmy, w tym dla najlepszej aktorki w serialu obyczajowym (Zendaya), za najlepszą współczesną charakteryzację (naturalną) oraz za najlepszą oryginalną muzykę i słowa (Labrinth – All For Us).

Premiera pierwszego specjalnego odcinka serialu Euforia odbędzie 7 grudnia w HBO GO. Data premiery drugiego odcinka zostanie ogłoszona wkrótce. Oba odcinki specjalne zostały przygotowane z uwzględnieniem wszystkich procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19.