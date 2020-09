Etui na iPhone 11 dla niej i dla niego

iPhone 11 to obecnie jeden z najbardziej popularnych smartfonów. Posiada wyjątkowo wysoką sprawność, a także optymalną wielkość, która sprawdza się zarówno w męskiej, jak i damskiej dłoni. To doskonały, wydajny elektroniczny gadżet, który – jeśli już poznasz – będzie ci towarzyszył każdego dnia, podczas każdej aktywności. Jak zatem możesz go ochronić przed uszkodzeniem?

Ochrona dla smartfona

Każdy smartfon powinien być chroniony przed rozbiciem, zalaniem wodą, dostaniem się do jego wnętrza kurzu czy innymi, nieodpowiednimi dla niego sytuacjami. To niezwykle istotne, aby zadbać o to już w chwili jego kupienia, aby przez przypadek nie uległ uszkodzeniu choćby w ciągu kilku pierwszych dni od zakupu.

Najlepsza ochrona dla smartfona to połączenie szkła hartowanego na ekranie oraz obudowy na tylnej części. Można także zastosować stylowe zamykane case typu książka, które jednocześnie chronią przód i tył telefonu, bez konieczności używania szkła na ekranie.

Warto przy tym pamiętać, iż dobre etui iPhone 11 powinno charakteryzować się odpornością na uszkodzenia mechaniczne, w tym absorbować wstrząsy podczas upadku. Dobrze będzie, jeśli będzie miało ergonomiczny kształt i mało śliska powierzchnię, które zapewnią pewny chwyt. Lepiej wybrać także takie, które jest kompatybilne z innymi akcesoriami, jak choćby uchwyty samochodowe i zapewnia łatwy dostęp do złączy oraz przycisków głośności. A przede wszystkim powinno być dopasowane do twojego gustu.

Etui dla fana Gwiezdnych Wojen

Być może jesteś wielkim fanem filmów z serii Gwiezdne Wojny. Jeśli tak, bez wątpienia spodoba ci się seria etui, oferowana przez 4gsm.pl, ozdobiona popularnymi motywami właśnie z tej serii. Znajdziesz wśród nich Darth Vadera, ale także niebywale modny w ostatnim czasie motyw “Baby Yoda”. Jeśli i ty go lubisz, jeden z tych case’ów na pewno będzie dla ciebie.

Delikatny, kobiecy róż

Wiele kobiet uwielbia kolor różowy, który ma delikatny, wyjątkowo kobiecy kolor. Z tego powodu chętnie wybierają iPhone’a 11 w kolorze różowego złota. Aby nie ukryć go pod etui w innej barwie, mogą zdecydować się na niezwykły, romantyczny case marki Richmond&Finch Pink Marble Rose Gold. Z pewnością zaspokoi on ich potrzebę posiadania ultra kobiecych akcesoriów, a także przyciągnie uwagę zaintrygowanych koleżanek.

Dla miłośników sportowych aut

Być może w twoim przydomowym garażu czeka na ciebie sportowe Ferrari. Jeśli tak, możesz nawiązać do swojej ulubionej marki również za pomocą etui na smartfona. W ofercie sklepu 4gsm.pl znalazło się bowiem niezwykłe Ferrari Hardcase Victory. Posiada elegancki, czarny kolor i metalowe logo marki z trójwymiarowym efektem. Co więcej, zostało wykonane z klasycznej i lekko perforowanej skóry, dzięki czemu jest niezwykle przyjemne w dotyku. Bez wątpienia doskonale sprawdzi się w ręku każdego biznesmena.