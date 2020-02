Ergo Hestia utraciła dane części klientów

Firmy ubezpieczeniowe dysponują rozbudowanymi bazami danych swoich klientów, często zawierającymi wrażliwe informacje na temat wypadków, problemów zdrowotnych i sytuacji rodzinnych. Utrata nawet części tych danych może być poważnym zagrożeniem dla klientów, o czym przekonało się towarzystwo Ergo Hestia.

Informacja na temat utraconych informacji rozesłana została do klientów firmy ubezpieczeniowej drogą mailową. Sprawa dotyczy danych gromadzonych przez jednego z agentów Ergo Hestii, firmę Unilink S.A. Incydent miał miejsce 11 lutego bieżącego roku, kiedy to jedna z pomocniczych baz została nagle usunięta bez autoryzacji. Wśród utraconych informacji znalazły się imiona i nazwiska klientów, ich numery PESEL, daty urodzenia, płeć i podane adresy mailowe do kontaktu.

Oficjalny komentarz towarzystwa ubezpieczeniowego uspokaja, że na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów, które świadczyłyby o wykradzeniu danych przez osoby trzecie, jednak postanowiło ono dmuchać na zimne. W przesłanej do klientów informacji Ergo Hestia ostrzega przed możliwymi skutkami wykradzenia danych. Potencjalni hakerzy mogliby wykorzystać je do prób wyłudzenia odszkodowań, uzyskania kredytu lub pożyczki, zdobycia informacji o stanie zdrowia użytkownika lub zawarcia umowy cywilnoprawnej. Ubezpieczyciel zaznacza także, że sprawa została zgłoszona na policję i do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak powinni postąpić klienci, których dane zostały przejęte przez osoby trzecie? Ergo Hestia zaleca im przede wszystkim ostrożność: powinni oni zachować szczególną czujność przy podawaniu danych osobowych innym osobom podczas rozmów telefonicznych czy za pośrednictwem internetu, zgłosić fakt naruszenia prywatności danych właściwym organom ścigania oraz monitorować swoją aktywność kredytową.