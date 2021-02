Creative SBS E2500: głośniki komputerowe nowej ery

Popularność systemów muzycznych typu „wszystko w jednym” nie słabnie, w szczególności wśród mieszkańców kawalerek. Dzięki nim nie musimy wybierać pomiędzy ładnym brzmieniem, a możliwością swobodnego poruszania się po pokoju bez potykania o przewody od amplitunera lub zawadzania o kolumny.

Możliwości takich praktycznych rozwiązań z roku na rok stają się coraz bardziej imponujące – wystarczy spojrzeć chociażby na stworzony z myślą o polskim rynku zestaw Creative SBS E2500. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z głośnikami komputerowymi, którym towarzyszy potężny subwoofer. W jednostkach satelitarnych zamknięte zostały przetworniki o mocy 7,5 W na kanał, a sercem głośnika niskotonowego jest 15-watowy przetwornik, skierowany w dół, zamknięty w sztywnej obudowie wykonanej z MDF.

Konfiguracja ta może udźwiękowić nasze gry komputerowe, jak również z powodzeniem zastąpić soundbara pod telewizorem; do podłączenia urządzenia wystarczy złącze liniowe audio. Obsługę ułatwi praktyczny pilot, za pomocą którego możemy nie tylko ustawić głośność systemu lub przeskoczyć do kolejnego utworu, ale także wybrać źródło odtwarzania i dostosować ustawienia korektora do aktualnych potrzeb.

Creative SBS E2500 potrafi bowiem pełnić rolę rozbudowanego systemu muzycznego z łącznością Bluetooth 5.0 z kodekiem SBC i obsługą radia analogowego FM w zakresie 87,5 – 108 MHz. Pozwala to cieszyć się audycjami radiowymi i lokalnie strumieniowaną muzyką ze smartfona. Proces parowania jest dziecinnie łatwy, a dzięki dużej stabilności połączenia możemy oddalić się ze źródłem dźwięku od systemu, bez obaw o nagłe zerwanie łączności.

Na obudowie subwoofera znajduje się ponadto złącze USB-C, obsługujące pamięci przenośne flash. Po podłączeniu kompatybilnego nośnika, SBS E2500 zmienia się w zaawansowany odtwarzacz plików MP3. Ponadto do dyspozycji otrzymujemy wyjście słuchawkowe, w sam raz na samotne seanse filmowe i długie godziny zarwane przy ulubionej grze.

To, w jakim trybie pracuje zestaw, sprawdzimy na czytelnym wyświetlaczu, umieszczonym na subwooferze. Wskaże on wszystkie najważniejsze informacje na temat statusu urządzenia, od aktualnie obsługiwanego źródła i głośności odtwarzania, aż po wybrane ustawienia korektora. Niezależnie od wybranego trybu pracy, SBS E2500 zaskoczy nas brzmieniem: mocnym, głębokim i dynamicznym.

Jeśli szukasz funkcjonalnego zestawu głośnikowego, koniecznie sprawdź ten intrygujący sprzęt od Creative, szczególnie, że został on naprawdę sympatycznie wyceniony – zapłacisz za niego jedynie 259 PLN. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.euro.com.pl.