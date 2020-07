Clearaudio Concept z dodatkowymi akcesoriami

Clearaudio Concept to wysokiej klasy gramofon, który dzięki swojej dopracowanej konstrukcji zapewnia wyśmienitą jakość dźwięku. Teraz, specjalnie z myślą o polskim rynku, Clearaudio oferuje promocyjny zestaw, w którym oprócz gramofonu z wkładką Concept MM V2 oraz pokrywy przeciwpyłowej znajduje się również bogata gama akcesoriów do czyszczenia i pielęgnacji urządzenia oraz płyt gramofonowych.

Clearaudio to ceniony i doskonale rozpoznawalny producent gramofonów. Wśród najpopularniejszych modeli Clearaudio na czoło wysuwa się Concept, przystępna cenowo, a mimo to wysokiej klasy konstrukcja. Teraz model ten, za sprawą specjalnie przygotowanego zestawu promocyjnego, staje się jeszcze bardziej łakomym kąskiem dla wymagających audiofilów.

Podstawę zestawu promocyjnego stanowi gramofon Concept w dwóch wersjach kolorystycznych – czarny/czarny (TP065) i czarny/srebrny (TP053) – z wkładką Concept MM V2 oraz pokrywą przeciwpyłową. Atrakcyjność zwiększa bogata gama profesjonalnych akcesoriów przeznaczonych do czyszczenia i pielęgnacji całego urządzenia (AC061/P). W opakowaniu z tworzywa sztucznego producent dołącza: szczoteczkę z mikrofibry do czyszczenia płyt, szczoteczkę do czyszczenia płyt, szczoteczkę do czyszczenia igły, płyn do czyszczenia płyt, śrubokręt do powiększania otworu w płytach, pastę do usuwania delikatnych zarysowań z powierzchni akrylowych, płyn do czyszczenia płyt, płyn do czyszczenia powierzchni akrylowych oraz ściereczkę z mikrofibry.

Od strony wizualnej gramofon przykuwa uwagę swoją prostym, ale za to bardzo eleganckim i ponadczasowym wzornictwem. Ta powierzchowna prostota skrywa wyrafinowane rozwiązania, z których słyną produkty Clearaudio. Obudowa urządzenia wykonana jest z drewnianego włókna o średniej gęstości, a jej górną warstwę tworzy zaawansowany kompozyt o satynowanej powierzchni, opracowany tak, aby pomagał minimalizować niepożądany rezonans.

Oczywiście sama konstrukcja, nawet najlepiej dopracowana, nie zapewni oczekiwanych efektów audio, jeśli nie zostanie wyposażona w równie wyrafinowaną wkładkę gramofonową. Clearaudio Concept już w swojej podstawowej wersji wykorzystuje cenioną wkładkę Concept MM V2. Wkładka umieszczona jest w aluminiowej obudowie, która ciekawie kontrastuje z plintą urządzenia. Dzięki dołączanej do zestawu akrylowej pokrywie przeciwpyłowej (AC120), zarówno wkładka, jak i sam gramofon, pozostają widoczne nawet wtedy, gdy urządzenie nie pracuje.

Nowy zestaw oparty o gramofon Clearaudio Concept jest już dostępny w sprzedaży – klienci mogą kupować zestaw z gramofonem w wersji kolorystycznej czarny/czarny. Zestawy z gramofonem w kolorach czarny/srebrny pojawią się w sprzedaży na przełomie sierpnia i września br. Promocyjna cena detaliczna całego zestawu wynosi 5499 zł i jest o 2250 zł niższa niż w przypadku kupowania poszczególnych elementów oddzielnie.