Chromebook Acer Spin 713 z obracanym wyświetlaczem 2K i certyfikatem Projektu Athena

Acer powiększa linię komputerów o stylowy Chromebook Spin 713 – urządzenie klasy premium, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie pracy, co z pewnością docenią profesjonaliści pracujący w środowiskach chmurowych. Ten notebook to zgrabne połączenie wysokiej klasy sprzętu, dobrych osiągów technicznych i niebanalnej stylistyki z prędkością działania, bezpieczeństwem i prostotą użytkowania systemu Chrome OS.

Chromebook Spin 713 to urządzenie zaprojektowane i certyfikowane w ramach Projektu Athena. Na pokładzie znajdziemy procesor Intel Core 10. generacji, który odpowiada za wydajność oraz za długą żywotność baterii. 13,5-calowy wyświetlacz 2K VertiView daje użytkownikowi do dyspozycji większy obszar roboczy dzięki proporcjom obrazu 3:2, co ułatwia pracę z dokumentami i przeglądanie stron internetowych.

Projekt Athena

Chromebook Spin 713 (CP713-2W) został zaprojektowany wspólnie z firmą Intel w ramach Projektu Athena – programu mającego na celu przyspieszenie tempa innowacji w segmencie komputerów przenośnych. Pomyślnie przeszedł szereg wymagających prób i testów weryfikujących zgodność z wymaganiami oraz standardami użytkowymi i technicznymi, ustanowionymi w zakresie wspomnianej inicjatywy.

Wewnątrz nowego notebooka Acer Chromebook Spin 713 znajdziemy procesor Intel Core 10. generacji, który poradzi sobie z każdym zadaniem. Na w pełni naładowanej baterii notebook będzie pracował nieprzerwanie nawet przez 10 godzin. Użytkownik ma do dyspozycji do 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności do 256 GB.

Wyświetlacz VertiView – zastrzyk produktywności

Nowy Chromebook Spin 713 został wyposażony w 13,5-calowy wyświetlacz VertiView o proporcjach obrazu 3:2, co zapewnia 18% więcej powierzchni roboczej w pionie, dzięki czemu przeglądanie stron i praca z dokumentami staje się dużo wygodniejsza. Jest to wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2256 x 1504. Wysoka jakość obrazu zapewnia wizualny komfort podczas oglądania filmów online, a także klarowność i wyrazistość grafiki, kiedy przyjdzie nam korzystać np. z aplikacji ze sklepu GooglePlay. Zarówno ekran, jak i panel dotykowy pokryte są szkłem Corning Gorilla Glass, co daje odporność na zarysowania, a jednocześnie świetnie reagują na ruchy i gesty użytkownika.

Wąskie obramowanie ekranu sprawia, że wyświetlany obraz prezentuje się przyjemnie dla oka, a wbudowany system głośników stereo zapewnia bardzo dobre wrażenia dźwiękowe. Dwa strategicznie rozmieszczone mikrofony gwarantują wysoką jakość komunikacji audio.

Pancernik w eleganckiej odsłonie

Nowa smukła aluminiowa obudowa notebooka Acer Chromebook Spin 713 została zaprojektowana tak, by spełniać wojskowe standardy wytrzymałości (zgodność ze standardem MIL-STD 810G), co czyni komputer odpornym na wgniecenia czy korozję. Dzięki tej wyjątkowo mocnej i trwałej obudowie, komputer wyjdzie bez szwanku z upadku z wysokości do 122 cm i wytrzyma nacisk wywierany przez ciężar o masie do 60 kg.

Notebook wyposażony został w ekran obracany o 360°, co oznacza, że można używać go w trybie podstawki do wyświetlania prezentacji, jako tablet, w trybie standardowym (aby móc korzystać z klawiatury) i w trybie namiotu, który sprawdzi się szczególnie dobrze w sytuacjach, gdy mamy do dyspozycji ograniczoną ilość miejsca. Podświetlana klawiatura pomoże użytkownikowi pozostać produktywnym niezależnie od warunków oświetleniowych. Projekt urządzenia stawia mocno na mobilność. Komputer mierzy zaledwie 16,8 mm w pionie i waży 1,37 kg.

Wszechstronna łączność

Notebook Acer Chromebook Spin 713 wyposażony został w szeroki wachlarz rozwiązań umożliwiających podłączenie do niego różnego rodzaju urządzeń zewnętrznych oraz zapewniających stabilną łączność ze światem online. Mamy tu dwa porty USB 3.1 typu C – obydwa obsługują standard USB 3.2 pierwszej generacji (prędkość transmisji danych do 5 Gbps), a także połączenie DisplayPort przez USB-C oraz funkcję ładowania przez złącze USB. Znajdziemy tu również złącze HDMI, port USB 3.0 i czytnik kart MicroSD. Na wyposażeniu komputera znajduje się również dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) z technologią 2×2 MU-MIMO. Moduł Bluetooth 5.0 pozwala połączyć się w wygodny sposób z urządzeniami peryferyjnymi.

Antybakteryjne szkło Corning Gorilla Glass

Ekran dotykowy i touchpad notebooka Chromebook Spin 713 dostępne są w wersjach pokrytych antybakteryjnym szkłem Corning Gorilla Glass. To szklana powłoka, która chroni ekran i panele dotykowe przed rozwojem mikroorganizmów na ich powierzchni.

Chromebook Enterprise Spin 713

Nowy Chromebook Enterprise Spin 713 dostępny jest z aktualizacją Chrome Enterprise Upgrade – rozwiązaniem, które pozwala użytkownikom biznesowym zarządzać firmowymi urządzeniami z zainstalowaną przeglądarką Chrome w różnej skali. Chrome Enterprise sprawdzi się w firmach, gdzie pracownicy korzystają ze wspólnych urządzeń i pracują mobilnie, np. w sektorze opieki medycznej czy w handlu. Rozwiązanie to znacząco przyczynia się do wyższego poziomu bezpieczeństwa i wydajności pracy w chmurze.

Szybki i bezpieczny system operacyjny wyraźnie upraszcza proces planowania pracy w chmurze, a także ułatwia zarządzanie pracą w środowisku chmurowym. Działy IT z pewnością docenią kompleksowość pakietu zabezpieczeń wchodzącego w skład zestawu Chromebook Enterprise. Administratorzy IT zyskają możliwość łatwego zarządzania aktualizacjami, konfigurowania aplikacji, czy korzystania z dostępnych rozszerzeń. To wszystko dzięki funkcji zarządzania sieciowego.

Acer Chromebook Spin 311 – konwertowalny laptop dla każdego

Acer przedstawił też model Chromebook Spin 311 (CP311-3H) wyposażony w 11,6-calowy, obracany ekran. To laptop dla każdego i do wszystkiego – sprawdzi się zarówno jako narzędzie do nauki, jak i komputer do codziennych zadań. Procesor MT8183 zapewnia osiągi wystarczające, by korzystać z kilku aplikacji jednocześnie, przeglądać wiele stron internetowych i pracować nad kilkoma dokumentami. W pełni naładowana bateria pozwala korzystać z komputera nieprzerwanie przez 15 godzin.

Acer Chromebook Spin 311 waży zaledwie 1 kg. Z łatwością zmieści się do plecaka czy torby, co jest zaletą dla mobilnych użytkowników, którzy lubię mieć dostęp do swoich ulubionych gier i aplikacji w każdym miejscu. Wyświetlacz HD IPS pokryty jest antybakteryjnym szkłem Corning Gorilla Glass, a klawiatura została zaprojektowana tak, by zapewnić jeszcze większy komfort pisania. Wbudowana kamera internetowa o szerokim polu widzenia oraz łączność Wi-Fi w standardzie 802.11ac 2×2 MU-MIMO i moduł Bluetooth 4.2 to wszystko, czego potrzeba, by wygodnie korzystać z aplikacji typu Hangouts, Google Meets i innych.

Dostęp do aplikacji Android

Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713 i Chromebook Spin 311 są w pełni kompatybilne z aplikacjami Android dostępnymi w sklepie Google Play. Użytkownicy tych komputerów zyskują więc dostęp do milionów aplikacji o najróżniejszym zastosowaniu.

Ceny i dostępność w Polsce

Chromebook Spin 713 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3 399 zł.

Informacje o cenie i dostępności Chromebooka Enterprise Spin 713 w Polsce będą dostępne wkrótce.

Chromebook Spin 311 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 1 899 zł.