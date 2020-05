Charytatywny pakiet 54 gier od Square Enix w promocyjnej cenie

Ciągłe siedzenie w domu może być nudne, dlatego deweloperzy i wydawcy gier starają się nam umilić ten niełatwy czas. Tym razem do akcji dołączyło Square Enix, które udostępniło na Steamie pakiet Eidos Anthology w naprawdę kuszącej cenie – i w szlachetnym celu.

Kolekcja Square Enix Eidos Anthology zawiera 54 tytuły, wśród których znajdziemy mnóstwo klasycznych i nowszych perełek. Za 140 PLN będziemy mogli zagrać w takie przeboje, jak Deus Ex, Just Cause 1, 2 i 3 (z zawartością DLC) czy prawie wszystkie tytuły z Larą Croft w roli głównej, łącznie z co-opowym spinoffem Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and the Temple of Osiris. W pakiecie znajdziemy także pełną wersję pierwszego sezonu Life is Strange, tetralogię skradankową Thief oraz większość gier z serii Legacy of Kain.

Kolekcja tytułów od Square Enix nie jest atrakcyjna jedynie dla pecetowców – dochód z jej sprzedaży trafi na cele charytatywne. Wydawca zapowiada, że 100% przychodów zostanie przekazanych organizacjom dobroczynnym w Ameryce Północnej i Europie, w tym bankom żywności i fundacjom niosącym pomoc w walce z pandemią COVID-19. Zakup Square Enix Eidos Anthology to także spora oszczędność: łączna wartość pakietu to ponad 2 700 PLN, a niektóre z wchodzących w jego skład gier same w sobie kosztują na Steamie ponad 100 PLN. Jeśli posiadamy na koncie Steam jakiekolwiek tytuły wchodzące w jego zakres, cena dodatkowo się obniży.

Lista gier w pakiecie:

1. Rise of the Tomb Raider

2. Just Cause 3

3. Deus Ex: Mankind Divided

4. Life is Strange: Complete Season

5. Sleeping Dogs: Definitive Edition

6. Tomb Raider (2013)

7. Tomb Raider I

8. Tomb Raider II

9. Tomb Raider III

10. Tomb Raider IV: The Last Revelation

11. Tomb Raider V Chronicles

12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness

13. Tomb Raider Legend

14. Tomb Raider Anniversary

15. Tomb Raider Underworld

16. Lara Croft and the Guardian of Light

17. Lara Croft and the Temple of Osiris

18. Just Cause

19. Just Cause 2

20. Kane and Lynch: Dead Men

21. Kane and Lynch 2: Dog Days

22. Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut

23. Deus Ex: Game of the Year Edition

24. Deus Ex: Invisible War

25. Deus Ex: The Fall

26. Thief

27. Thief: Deadly Shadows

28. Thief II: The Metal Age

29. Thief Gold

30. Battlestations: Pacific

31. Battlestations: Midway

32. Project Snowblind

33. Mini Ninjas

34. Order of War

35. Flora’s Fruit Farm

36. Supreme Commander 2

37. Conflict: Desert Storm

38. Conflict: Denied Ops

39. Legacy of Kain: Soul Reaver

40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2

41. Legacy of Kain: Defiance

42. Blood Omen 2: Legacy of Kain

43. Dungeon Siege

44. Dungeon Siege II

45. Dungeon Siege III

46. Anachronox

47. Pandemonium

48. Deathtrap Dungeon

49. Daikatana

50. Omikron: The Nomad Soul

51. Goetia

52. Hitman GO: Definitive Edition

53. Lara Croft GO

54. The Turing Test