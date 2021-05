Betty – serial HBO powraca z najnowszym sezonem

Serial HBO Betty, o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle, powraca z nowym sezonem. Premiera drugiego sezonu produkcji odbędzie się 12 czerwca w HBO GO.

Bohaterkami serialu Betty jest grupa pochodzących z bardzo różnych środowisk dziewczyn z Nowego Jorku. Ich życiową pasją jest, zdominowany przez mężczyzn, skateboarding.

W drugim sezonie obserwujemy, jak pięć głównych bohaterek z młodych dziewczyn staje się kobietami i razem stawia czoła wyzwaniom, które ta zmiana za sobą niesie. Próbując zapanować nad presją, która towarzyszy wkraczaniu w dorosłość, dziewczyny wpuszczają do swojego świata chłopców, ich męskich ‘odpowiedników’, którzy stają się prawdziwymi sojusznikami. W myśl większego dobra tworzą jeden, wspólny front. Drugi sezon serialu, którego akcja toczy się w 2020 roku, przedstawia pandemię koronawirusa w Nowym Jorku, gdzie maski i aktywności na świeżym powietrzu są normą.

W nowym sezonie występują: Nina Moran jako Kirt, Dede Lovelace jako Janay, Moonbear jako Honeybear, Rachelle Vinberg jako Camille oraz Ajani Russell jako Indigo.

Ponownie, w tym sezonie pojawią się także: Katerina Tannenbaum (serial AJ and the Queen) jako Ash, Andrew Darnell jako Sylvester, Lil’ Dre jako Tai, Roblé Ali jako Jzabel, Rad Pereira (serial HBO W potrzebie) jako Victoria, Isabel Palma as Shelby; Eisa Davis (serial HBO Prawo ulicy) as Jeanne, mama Indigo, Danielle Melendez (Skejterka) jako Paloma; Aya Aldamin jako Deli Mama; Florence Pedrosa Blake Mourad jako Grandma Sue; Alexander Cooper (Skejterka), Raekwon Haynes (Kokainowy Rick), Moisés Acevedo (Twój na zawsze), Judah Lang (Skejterka), Joe Apollonio (serial High Fidelity) oraz Sage Ceasar jako skejterzy Charlie, Philip, Micah, Scruffy, Joe i Teddy.

Serial Betty został wyreżyserowany przez Crystal Moselle. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Moselle, Alliah Sophia Mourad, Igor Srubshchik, Jason Weinberg oraz Annie Schmidt.

Premiera drugiego sezonu serialu HBO Betty odbędzie się 12 czerwca. Emisja na antenie HBO zaplanowana została w lipcu. Nowy sezon liczy 6 odcinków.