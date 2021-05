Bądź lepszy, bądź pierwszy, bądź Alpha!

Elektryczne hulajnogi od kilku lat podbijają rynek polski oraz zagraniczny i wciąż pozostają produktem, który potrafi zaskoczyć i zaproponować coś nowego. A dokładnie rozwiązania, które mogą okazać się rewolucyjne dla większych i mniejszych miast. Ileż to razy korki i objazdy zatrzymywały Was w drodze do pracy? Zwłaszcza wtedy, kiedy najbardziej się śpieszyliście. Otóż…z elektryczną hulajnogą nie musicie się o to martwić. Dojedziecie w każde miejsce, omijając największy ruch.

Bądź EKO!

Współcześnie coraz większy odsetek ludzi zwraca uwagę na ekologię oraz środowisko naturalne. Przynajmniej kilka razy w roku specjaliści z wszelakich mediów informują nas o rosnącym zanieczyszczeniu powietrza w miastach. Elektryczna hulajnoga stanowi opozycję do omawianego problemu. Jest ekologiczna, nie produkuje spalin ani innych toksycznych gazów. Dlatego, coraz więcej osób wybiera tego typu sprzęt do codziennego poruszania się po mieście.

Znak szczególny

Frugal Alpha to jedna z najświeższych propozycji jakie przygotowała dla nas w tym roku marka Frugal – głównie specjalizująca się w produkcji elektrycznych hulajnóg. Przewodnią myślą przy projekcie tej e-hulajnogi, było przede wszystkim wyróżnienie unikatowego designu i przełamanie dotychczasowych schematów w świecie elektrycznych hulajnóg. Twórcom zależało na skonstruowaniu uniwersalnej e-hulajnogi dla osób m.in. dojeżdżających do pracy i pokonujących większe bądź mniejsze dystanse w mieście, ale nie tylko. Cecha, która również przyczynia się do popularności Alphy, a także plasuje ją na wysokiej pozycji pośród innych e-hulajnóg, to niska waga – 12 kg. Można ją transportować w każde miejsce bez większego wysiłku. Frugal Alpha została doskonale dopasowana dla osób o średnim i niższym wzroście, jednak należy również zaznaczyć, że wysocy także mogą korzystać z e-hulajnogi bez żadnych przeszkód.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Hamulce tarczowe zamontowane w przednim i tylnym kole gwarantują bezpieczeństwo podczas hamowania. Dodatkowo Frugal Alpha posiada duży, wielofunkcyjny wyświe­tlacz, dzięki któremu z łatwością można odczytać wszystkie dane o stanie e-hulajnogi. Wyposażona w pojemny akumulator litowo-jonowy 7,8 Ah, dzięki któremu dotrzesz tam gdzie chcesz, pompowane 8,5” koła, a także praktyczny tempomat. Elektryczna hulajnoga wsparta jest ochroną IPX4, która chroni wszystkie podzespoły przed zachlapaniem – dlatego nie ma obaw przed opadami lekkiego deszczu podczas jazdy.

Do miasta i dalej!

Elektryczne hulajnogi zazwyczaj przeznaczone są do miasta. Jednak dlaczego by nie zabrać jej na dalszy wyjazd? Frugal Alphę z łatwością można złożyć i spakować do bagażnika. Dzięki swojej kompaktowej formie oraz małej wadze, nie zajmuje dużo miejsca i pozwoli na pomieszczenie innych bagaży. Ładowanie e-hulajnogi wynosi raptem 4 godziny, a jej zasięg może osiągnąć nawet do 25 km. Alpha idealnie wpasuje się w malownicze drogi rowerowe, a także bez problemu przejedzie przez wąskie uliczki starego miasta.