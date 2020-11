Apple oficjalnie prezentuje procesor M1

Wiedzieliśmy o tym od miesięcy, ale dopiero wczoraj stało się to rzeczywistością – Apple zaprezentowało pierwszy procesor typu ARM przeznaczony specjalnie dla komputerów. Poza jego architekturą poznaliśmy także pierwsze urządzenia, które zostaną w niego wyposażone.

Apple M1 został wykonany w procesie 5 nm, ma 16 miliardów tranzystorów i osiem rdzeni procesora – cztery główne, nastawione na wydajność, i cztery uzupełniające. Według Apple same rdzenie główne potrafią dorównać wydajności dwurdzeniowego procesora z MacBooka Air poprzedniej generacji, zużywając przy tym znacznie mniej baterii. Układ otrzymał także maksymalnie 8-rdzeniową kartę graficzną o mocy obliczeniowej do 2,6 teraflopsów, najszybszy na świecie układ zintegrowany, oraz 16-rdzeniowy Neural Engine obsługujący procesy uczenia maszynowego.



Producent zapowiada, że w porównaniu z Macami poprzedniej generacji, te wyposażone w procesor M1 zapewniają 3,5 razy lepszą wydajność procesora, 6 razy wydajniejszą grafikę i aż 15 razy szybsze uczenie maszynowe. Układ jest kompatybilny z Thunderboltem i standardem USB 4 obsługującym prędkości transferu do 40 Gb/s.



Nowy procesor Apple pojawi się najpierw w trzech urządzeniach: 13-calowym MacBooku Air, 13-calowym MacBooku Pro i Macu mini. Wszystkie z nich będą działały na nowej wersji systemu operacyjnego macOS Big Sur, szybszej i lepiej przystosowanej do specyfiki układu M1. Komputery będą umiały natychmiast wybudzać się z uśpienia, a obok aplikacji desktopowych zainstalujemy także te mobilne z iOS. Programy zoptymalizowane do pracy na procesorach Intela będą działały na nowych urządzeniach dzięki emulatorowi Rosetta 2.



MacBook Air M1 dostępny będzie w dwóch wersjach: z 7-rdzeniowym i 8-rdzeniowym GPU; żadna z nich nie otrzyma wentylatora. Komputer ma 8 lub 16 GB RAM-u i od 256 do 2 TB pamięci wewnętrznej SSD, a także wsparcie dla Touch ID i dwa porty Thunderbolt. Na jednym ładowaniu sprzęt będzie mógł pracować nawet 18 godzin. Zapłacimy za niego od 5 200 PLN w konfiguracji podstawowej aż po 10 450 PLN w najwyższej dostępnej wersji.



Nieco droższy będzie MacBook Pro 13. W przeciwieństwie do laptopa z przydomkiem Air, ten sprzęt zostanie wyposażony w wentylator oraz charakterystyczny pasek dotykowy Touch Bar. Do dyspozycji ponownie otrzymamy od 8 do 16 GB RAM-u oraz od 256 GB do 2 TB pamięci wewnętrznej. Wersja z procesorem M1 kosztowała będzie od 6 700 PLN do aż 11 700 PLN, ale w sprzedaży pozostaną także droższe modele oparte o procesory Intel Core.



W ofercie Apple M1 znajdzie się także jeden komputer stacjonarny, Mac mini. Sprzęt trafi do sklepów w wersji od 8 do 16 GB RAM i od 256 GB do 2 TB pamięci wewnętrznej SSD. Zostanie on wyposażony w gigabitowe złącze LAN, dwa porty Thunderbolt, dwa USB-A, złącze HDMI oraz minijacka, jak również interfejs Wi-fi 6. Urządzenie będzie dostępne w cenie od 3 700 PLN do 8 700 PLN. Wszystkie komputery z procesorem M1 kupimy w Polsce od 17 listopada.