Amnesia: Rebirth oficjalnie zapowiedziana

Obecnie gry indie mają sporą siłę przebicia, ale dziesięć lat temu niezależne studia nie miały łatwo. Właśnie dlatego spektakularny sukces Amnesii: Mrocznego Obłędu, klimatycznego tytułu łączącego survival horror i eksplorację, był takim zaskoczeniem. Już wkrótce zagramy w jego bezpośrednią kontynuację.

Twórca pierwszej Amnesii, szwedzkie studio Frictional Games, opublikowało w sieci zwiastun nadchodzącego sequela. Znajdziemy w nim wszystkie elementy, które wpłynęły na sukces oryginału – klaustrofobiczne, słabo oświetlone pomieszczenia, groźne potwory śledzące gracza i przytłaczający klimat.

Bohaterką sequela będzie dotknięta amnezją Tasi Trianon. Aby odkryć tajemnice swojej tożsamości, przemierzy ona bezdroża algierskiej pustyni, pełne fizycznych i mentalnych niebezpieczeństw: tropem kobiety podążają bowiem potwory żywiące się jej strachem. Zgodnie z zapowiedzią Frictional Games, historia ma być bezpośrednią kontynuacją opowieści z Mrocznego Obłędu, w której kluczową rolę odgrywał artefakt znaleziony właśnie w Algierii.

Gra ukaże się jesienią bieżącego roku i trafi na pecety i PS4. Deweloperzy z Frictional Games mają na koncie także znakomitą serię Penumbra i Somę, ale to właśnie Amnesia okazała się prawdziwym hitem YouTube’a, przyczyniając się do rozwoju karier wielu youtuberów. Poza Mrocznym Obłędem z dodatkiem Justine, w serii ukazał się także chłodno przyjęty tytuł Amnesia: A Machine for Pigs. Za produkcję tego ostatniego odpowiedzialne było znane z Dear Esther, brytyjskie studio The Chinese Room.