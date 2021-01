Ambasadorka Włoch wydała nowy album!

Natalia Moskal czyli wokalistka, tłumaczka literatury, miłośniczka Włoch i włoskiej kultury. Do tej pory ukazały się jej dwie płyty: Songs of Myself (2017) i Bunt młodości (2018). Dziś promuje swoje najnowsze wydawnictwo „There is a star”. Więcej na temat płyty oraz samej artystki dowiecie się z wywiadu dla #MusicInsider.

W 2019 roku wzięła udział w selekcjach do San Remo w ramach Area Sanremo. Pierwszy włoski singiel Natalii (Im)perfetta, który ukazał się także po polsku i po angielsku był we Włoszech emitowany w 67 stacjach radiowych, miał premierę na bardzo popularnym portalu ogólnokrajowym Sky TG 24, zakwalifikował się także do setki najczęściej granych w radio niezależnych utworów. Autorka coverów Soldi i Calipso, które razem osiągnęły pół miliona wyświetleń na YouTubie i zostały bardzo pozytywnie we Włoszech przyjęte.

There is a star – włoska muzyka filmowa

There is a star – to tytuł trzeciej płyty Natalii Moskal. Album zawiera 14 piosenek znanych m.in. z włoskiego, powojennego kina. Utwory zostały zaaranżowane na orkiestrę z wykorzystaniem m.in. akordeonu, wibrafonu, czy saksofonu.

Płytę promuje singiel Mambo Italiano, który był wykonany przez wielu artystów, w tym Betty, Midler, Dean Martin, czy Rosemary Clooney. Do piosenki powstał teledysk, który poprzez liczne stylizacje tworzy przyjemny obraz lat 50. i 60., i którego reżyserką jest Olga Czyżykiewicz.

Tytuł albumu There is a star to jednocześnie tytuł jednej z piosenek, która znalazła się na płycie. Utwór pochodzi z dokumentu telewizyjnego Sophia Loren: Her Own Story, 1980, reż. Mel Stuart.

Włoska Miłość

Włochy to dla Natalii Moskal drugi dom, ale też kraj pełen fascynujących artystów. Młoda polska wokalistka od wielu lat interesuje się włoską kulturą, szczególnie kinematografią i muzyką. W końcu postanowiła połączyć swoje pasje w jeden projekt, tak zrodził się pomysł nagrania płyty z piosenkami, które w dużej części powstały kilkadziesiąt lat temu. Wśród zaaranżowanych przez Jana Stokłosę utworów znalazły się m.in. Soldi soldi soldi z filmu Boccaccio ’70 Federico Felliniego (1960), Tu vuo’ fa’ l’americano z filmu Zaczęło się w Neapolu w reż. Melville Shavelsona (1960), czy Mambo Italiano z filmu Chleb, miłość, i…, reż. Dino Risi, 1955). Wszystkie utwory, które znalazły się na płycie, były wykonane m.in. przez Sophię Loren.