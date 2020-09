Amazon Luna – nowa usługa streamingu gier

Stadia, Apple Arcade, Xbox Game Streaming, GeForce Now – oferta zdalnego streamingu gier powiększa się coraz bardziej. Teraz do stawki dołącza Luna. Serwis został oficjalnie pokazany podczas tegorocznej konferencji Amazonu, gdzie towarzyszyło mu kilka nowiutkich produktów smart home.

Amazon Luna to płatna usługa streamingowa, która początkowo pojawi się jedynie w Stanach Zjednoczonych. Za 6 USD (ok. 23 PLN) miesięcznie użytkownicy otrzymają możliwość streamingu gier na urządzenia Fire TV, pecety, Maki i gadżety z iOS, a już wkrótce także na Androida. Maksymalna jakość strumieniowania to 4K 60 kl./s; do płynnej gry w tej rozdzielczości niezbędne będzie łącze o szybkości minimum 35 Mb/s, a do samego uruchomienia usługi – 10 Mb/s.



W jaki sposób usługa trafi do AppStore bez łamania zasad sklepu? Luna będzie dostępna jako aplikacja przeglądarkowa, czyli po prostu skrót do strony internetowej opatrzony ikonką klasycznej apki. Tego typu rozwiązanie nie jest objęte zakazem, a nawet wspomniane w regulaminie App Store jako metoda jego obejścia.



Aby rozgrywka była wolna od lagów, Amazon zaprojektował specjalnego pada Luna Controller, który łączy się bezpośrednio z chmurą, a nie z pecetem lub smartfonem – ma to zminimalizować opóźnienia o 17-30 ms względem klasycznego połączenia Bluetooth. Gadżet został wyposażony w kilka anten, co ułatwia przełączanie się pomiędzy urządzeniami. Pad kosztuje 50 USD (ok. 190 PLN); serwis jest także kompatybilny z klawiaturą i myszką.



Na starcie Luny dostępne będzie ponad 100 tytułów – ponad 50 w subskrypcji Luna+ i ponad 50 w „kolekcji Ubisoftu”; nie wiadomo, czy za dostęp do tej drugiej trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę. Na początek zagramy m. in. w Control, Resident Evil 7, A Plague Tale: Innocence, GRID, Metro: Exodus czy The Surge 2. Serwis zostanie zintegrowany z Twitchem, więc w każdej chwili użytkownicy będą mogli rozpocząć transmisję lub zagrać w tytuł, którego streama akurat oglądamy.



Chociaż Luna była niekwestionowaną gwiazdą wieczoru, warto wspomnieć także o innych nowościach od Amazonu. Producent zaprezentował nową generację głośników Echo – tym razem o nietypowym, kulistym kształcie – oraz inteligentny ekran Echo Show 10 z ruchomym ekranem podążającym za użytkownikiem.



Linia produktów smart home Ring wzbogaciła się o kamerkę bezpieczeństwa Always Home Cam, w której kryje się… malutki dron. Może on oblatywać mieszkanie wzdłuż wyznaczonych dróg, monitorując jego stan, jak również włączać się w momencie wykrycia niepokojącej sytuacji. Rozwiązania Ring trafią wkrótce także do samochodów, na samym początku do tych marki Tesla – będzie to inteligentny alarm i kamera bezpieczeństwa.