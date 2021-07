Alto’s Odyssey: The Lost City trafi do Apple Arcade już 16 lipca

Alto’s Odyssey to jedna z najlepszych gier mobilnych na iOS ostatnich lat. Już za chwilę subskrybenci usługi Apple Arcade będą mogli zagrać w nią również na dużym ekranie i cieszyć się zupełnie nowym poziomem.

Alto’s Odyssey: The Lost City już za kilka dni trafi na Apple Arcade. Z tej okazji deweloper (studio Snowman) przygotował nowy biom, który będziemy mogli odwiedzić przemierzając pięknie przygotowany świat gry. Alto’s Odyssey miało swoją premierę na systemie iOS w 2018 roku i od tamtego czasu zebrało mnóstwo nagród. Ta z pozoru prosta gra stawia przed nami wiele przeszkód, ale nagradza udane akrobacje świetnymi animacjami i kolejnymi wyzwaniami. Nowy poziom o nazwie The Lost City ma zachęcić nowych i dotychczasowych fanów gry do wypróbowania Apple Arcade już 16 lipca.

Alto’s Odyssey to jeden z mobilnych hitów, które w tym roku trafiły do Apple Arcade. W kwietniu dostaliśmy do dyspozycji między innymi takie klasyki jak Fruit Ninja czy Monument Valley, a w planach jest jeszcze dodanie chociażby Angry Birds Reloaded czy Doodle God Universe.