Acer prezentuje nowości z linii ConceptD

Acer przedstawił nowe produkty z serii ConceptD dedykowanej twórcom. Wśród nich znalazły się notebooki, komputery stacjonarne i monitory. Zaprezentowany sprzęt sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających zadaniach z zakresu pracy twórczej.

W skład linii wchodzą notebooki ConceptD 3, w tym ConceptD 3 Ezelz konwertowalnym ekranem dla mobilnych twórców, wydajny komputer stacjonarny ConceptD 100 dla twórców pracujących w małych firmach i studiach kreatywnych, oraz trzy monitory – ConceptD CP5, ConceptD CP3 i ConceptD CM3 dla profesjonalistów z branży grafiki komputerowej.

ConceptD 3 Ezel – przybierz kreatywną postawę

ConceptD 3 Ezel to przenośny notebook zaprojektowany z myślą o zapewnieniu twórcom jak najbardziej intuicyjnych wrażeń. O jego designie stanowią podświetlane na pomarańczowo klawisze połączone z białą, wykonaną wyłącznie z metalu obudową i dużym, szklanym gładzikiem, który obsługuje gesty wykonywane wieloma palcami. Innowacyjne zawiasy Ezel firmy Acer sprawiają, że urządzenie jest zarówno uniwersalne, jak i eleganckie, dzięki czemu można przełączać je między sześcioma trybami pracy – jak tryb stojący do rysowania lub tryb wyświetlania. Inne opcje użytkowania to regulowany tryb swobodny, tryb tradycyjnego laptopa, tryb tabletu i tryb współpracy, umożliwiający łatwe wyświetlanie np. prezentacji.

Oprócz 18-godzinnego czasu pracy na baterii, użytkownik ma też do dyspozycji programowalne klawisze i zestaw portów obejmujący m.in. USB typu C wraz z obsługą Thunderbolt 3, oraz czytnik kart SD. Wszystko to jest dostępne przy masie zaledwie 1,68 kg (14-calowy model) lub 1,95 kg (15,6-calowy wariant). Notebook jest wyposażony w 14 lub 15,6-calowy ekran dotykowy FHD, który poza certyfikatem PANTONE oferuje też 100% pokrycie palety barw sRGB i bardzo dobrą kalibrację ekranu. Ponadto dzięki warstwie dotykowej, rysowanie za pomocą piórka Acer Active Stylus, charakteryzującego się 4096 poziomami czułości na nacisk, jest łatwiejsze, niż kiedykolwiek. Za wydajność odpowiada procesor w wersji Intel Core 10. generacji Core i7-10750H lub Core i5-10300H, połączony z kartą graficzną NVIDIA Quadro T1000 (wersja Pro) lub GeForce GTX 1650Ti, oraz dyskiem SSD PCIe NVME o pojemności 1 TB.

Notebook ConceptD 3 – swoboda w tworzeniu

ConceptD 3 to wydajne rozwiązanie o eleganckiej konstrukcji, umożliwiające pracę i twórczość w podróży. 20 godzin pracy na baterii zapewnia twórcom elastyczność, pozwalającą na wykonywanie i prezentowanie prac wszędzie, gdzie się znajdują. Sprzęt wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) lub GeForce GTX 1650Ti, oraz najnowszy procesor Intel Core z serii H 10. generacji. ConceptD 3 dostępny jest w wersji z 14 lub 15,6 calowym ekranem FHD z certyfikatem PANTONE.

Komputer stacjonarny ConceptD 100 – uwolnij kreatywność

Komputer stacjonarny ConceptD 100 przeznaczony jest do wymagających zadań związanych z projektowaniem 2D i 3D, modelowania CAD 3D na poziomie podstawowym, odpowiadając szczególnie na potrzeby zawodowych twórców bądź multimedialnych sal lekcyjnych. Komputer ConceptD 100 wyposażono w wydajny procesor Intel Core 9. generacji i kartę graficzną NVIDIA GeForce lub z serii Quadro. Ten niewielkich rozmiarów komputer PC wyposażony jest w szybki dysk SSD o pojemności 256 GB i pozwala na zamontowanie do 32 GB pamięci RAM DDR4. Efektywny układ chłodzenia dba z kolei o to, aby poziom hałasu nie przekraczał granicy 40 dBA. Całość zamknięto w śnieżno-białej, eleganckiej, pełnej krzywizn obudowie, która idealnie wpasuje się w nowoczesne biuro czy pracownię.

Monitory ConceptD CP5 i CP3 – doskonałe konstrukcje dla twórców

Nowe monitory z serii ConceptD – CP5 i CP3 – są przeznaczone dla profesjonalnych twórców grafiki komputerowej i montażystów filmowych, którzy potrzebują sprzętu o specyficznych parametrach, charakteryzującego się wysoką rozdzielczością, bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, kompatybilnością z treściami HDR oraz możliwie jak najszerszą gamą barw. Model CP5 oferuje dokładność odwzorowania kolorów Delta E1, potwierdzoną certyfikatem PANTONE oraz pokrycie 99% palety barw Adobe RGB. Rozdzielczość monitora to WQHD 2560 x 1440, VESA DisplayHDR 600x, a czas reakcji wynosi 1 ms.

Ponadto CP5 jest kompatybilny z AdaptiveSync i może być przyspieszany do częstotliwości odświeżania 170 Hz, co sprawia, że jest to bardzo dobre urządzenie do profesjonalnego montażu filmów i tworzenia grafiki komputerowej. Monitor ConceptD CP3, także przeznaczony dla profesjonalnych twórców, montażystów filmowych i projektantów graficznych, charakteryzuje się podobnymi parametrami technicznymi i zapewnia pokrycie 98% palety barwnej DCI-P3, rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli z częstotliwością odświeżania do 165 Hz, jak również wsparciem technologii DisplayHDR 400.

Monitor ConceptD CM3 Monitor – pobudza wyobraźnię

Seria monitorów ConceptD CM3 przeznaczona jest dla profesjonalnych grafików i fotoedytorów, którzy poszukują monitora mogącego wyświetlać wyraźnie, szczegółowe koncepcje projektowe i treści 3D. To idealne rozwiązanie dla zawodowych projektantów oczekujących od monitora doskonałego odwzorowania kolorów, najszerszej gamy barw, minimalnego rozmycia obrazu podczas ruchu, wsparcia technologii DisplayHDR oraz wysokiej rozdzielczości. Ten model sprawdzi się w przypadku twórców, którzy zajmują się modelowaniem 3D, edycją obrazów statycznych oraz renderowaniem. Model CM3271K wyposażono w ekran 3840 x 2160 o rozdzielczości 4K z czasem reakcji 4 ms (GTG), częstotliwości odświeżania 60 Hz i szerokiej gamie kolorów pokrywającej 99% przestrzeni barw Adobe RGB. Dodatkowo jest on bardzo dobrze skalibrowany (delta E<2), wspiera DisplayHDR 400, jest kompatybilny z AMD Radeon FreeSync i uzyskał certyfikat PANTONE.

Ceny i dostępność w Polsce

Notebook ConceptD 3 Ezel będzie dostępny w Polsce w sierpniu w cenie 8 999 zł.

Notebook ConceptD 3 w nowych konfiguracjach będzie dostępny w Polsce w sierpniu w cenie 7 999 zł.

Komputer ConceptD 100 będzie dostępny w Polsce od października, a informacje na temat jego ceny będą dostępne wkrótce.

Monitor ConceptD CP5 (CP5271UV) będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3 199 zł.

Monitor ConceptD CP3 (CP3271KP) będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3 499 zł.

Monitor ConceptD CM3 (CM3271K) będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 2 999 zł.