Acer poszerza portfolio produktów z serii Predator

Acer przedstawił nowe produkty z serii Predator dedykowanej graczom. Wśród nowości znalazły się komputery stacjonarne, monitory i akcesoria. Zaprezentowany sprzęt sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających grach, gwarantując jeszcze lepszą jakość rozgrywki.

Monitor Predator X25 – rozgrywka z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu

Głównym elementem tego monitora gamingowego jest 24,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1080. Gwarantuje częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 360 Hz i – co za tym idzie – maksymalnie dynamiczną rozgrywkę. Zgodność ze standardem NVIDIA G-SYNC sprawia, że Predator X25 zapewnia płynność obrazu, nawet jeśli w grze nie osiągniemy 360 kl./s.

Monitor Predator X25 potrafi również automatycznie dostosowywać poziom jasności i temperaturę barw do naturalnych warunków oświetlenia. Dzięki funkcji LightSense, Predator X25 wykrywa poziom natężenia światła otoczenia i automatycznie dostosowuje ustawienia jasności tak, by wyświetlany obraz był prezentowany w jak najlepszej jakości w danych warunkach. Funkcja AdaptiveLight dostosowuje automatycznie podświetlenie monitora do barwy światła otoczenia, natomiast funkcja ProxiSense przypomina graczowi o konieczności przerwy po upływie danego czasu. Parametry monitora można regulować w następujących zakresach: od -5° do -25° dla nachylenia, +/-30° dla obrotu w poziomie, do 12 cm dla wysokości, oraz +/-90° dla obrotu wokół własnej osi.

Monitory Predator XB3 – płynna rozgrywka, niezapomniane wrażenia wizualne

Acer poszerza ofertę także o serię monitorów Predator XB3, na którą składają się: 31,5-calowy Predator XB323QK NV, 27-calowy Predator XB273U GS i Predator XB273U GX, jak również 24,5-calowy Predator XB253Q GZ. Głównymi zaletami konstrukcji z tej serii jest kompatybilność ze standardem NVIDIA G-SYNC, częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie do 240 Hz z czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0,5 ms w trybie overdrive i rozdzielczość 4K UHD. Wszystko to w połączeniu z kątami widzenia rzędu 178°zapewnia płynną i emocjonującą rozgrywkę.

Nowa seria monitorów korzysta z funkcji Acer AdaptiveLight, która poprawia komfort wizualny użytkownika podczas dłuższej rozgrywki. Każdą konstrukcję można poza tym regulować w zakresie nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu wokół własnej osi i wysokości ustawienia ekranu. Aplikacja RGB LightSense daje graczowi możliwość wyboru efektów podświetlenia zgodnie z własnymi preferencjami: w tym koloru, szybkości, czasu trwania i jasności podświetlenia, które można nawet zsynchronizować z odtwarzaną muzyką, filmem lub z niektórymi grami.

Predator Orion 9000 – sprzęt do zadań specjalnych

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, jak i zagorzałych entuzjastach, Predator Orion 9000(P09-920) w nowej odsłonie korzysta z zaawansowanego systemu chłodzenia i umożliwia łatwą rozbudowę oraz modernizację. Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i9 Extreme Edition i parę kart graficznych NVIDIA Geforce RTX 2080Ti, pracującą w trybie SLI. Dodatkowo pozwala na wpięcie nawet trzech 3,5-calowych dysków HDD i dwóch 2,5-calowych dysków SDD, z możliwością ich wymiany w trybie „hot swap”. 4,7-calowe wentylatory Predator FrostBlade zapewniają nawet do 16%więcej przepływu powietrza i 55% wyższy poziom ciśnienia statycznego w porównaniu do rozwiązań wcześniejszej generacji. Zastosowano tu także układ chłodzenia cieczą, który utrzymuje temperaturę pracy procesora w ryzach, gdy rozgrywka staje się coraz bardziej gorąca. Stabilną łączność z siecią zapewniają wbudowane karty sieciowe Killer LAN E3100G i Intel w standardzie Wi-Fi 6.

Szeroki panel boczny został zaprojektowany zgodnie ze standardami ochrony przed zakłóceniami elektrycznymi i elektromagnetycznymi. Wykonany jest ze szkła hartowanego, dzięki czemu w pełnej krasie widoczne jest podświetlenie ARGB wewnętrznych wentylatorów. Warto dodać, że użytkownik nie potrzebuje żadnych narzędzi, aby zdjąć panel i na przykład wyczyścić albo przeprowadzić rozbudowę komputera. Obudowa została wyposażona również w wygodny uchwyt na słuchawki, rączkę i zestaw kół transportowych.

Predator Orion 3000 – moc zamknięta w stylowej obudowie

Najnowsza wersja komputera stacjonarnego Predator Orion 3000 to sprzęt przeznaczony dla graczy, którzy szukają wysokiej klasy parametrów technicznych i walorów użytkowych zamkniętych w nieco mniejszej obudowie. Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i7 10. generacji i kartę graficzną GeForce RTX 2070 SUPER. Ponadto dysponuje 64 GB pamięci DDR4 taktowanej zegarem 2666 MHz, dyskiem SSD PCIe NVMe o pojemności do 1TB i dwoma 3,5-calowymi HDD. Dwa wentylatory Predator FrostBlade odpowiadają za właściwy przepływ powietrza, co przekłada się na skuteczniejsze chłodzenie.

Podświetlenie wentylatorów i pionowych pasków z przodu obudowy można spersonalizować z poziomu oprogramowania PredatorSense, korzystając z dostępnych efektów specjalnych i nawet 16,7 milionów kolorów. Karta sieciowa Killer LAN E2600 gwarantuje stabilne i szybkie połączenie z siecią, możliwa jest także łączność przez kartę Intel Wi-Fi zgodną ze standardem Wi-Fi 6.

Nitro 50 – praktyczny komputer gamingowy dla początkujących graczy i entuzjastów

Seria komputerów Nitro 50 wyróżnia się parametrami, które zapewniają płynną rozgrywkę i bezproblemową obsługę wymagających zadań graficznych. Odpowiadają za to procesor Intel Core i7 do 10. generacji oraz karta graficzna GeForce do wariantu RTX 2060 SUPER włącznie. Wydajność urządzenia zapewnia także pamięć DDR4 o taktowaniu 2666 MHz (do 64 GB). Za chłodzenie odpowiada układ Predator FrostBlade, a użytkownik może modyfikować ustawienia prędkości wentylatorów w czasie rzeczywistym. Pamięć masową stanowią dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 1TB i dwa dyski HDD o pojemności 3TB każdy.

Mysz Predator Cestus 350 – precyzja, szybkość, styl

Najnowsza mysz z serii Predator wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych graczy dzięki prędkości, precyzji i brakowi przewodów. Każda gra to inny styl rozgrywki, inne optymalne ustawienia. Predator Cestus 350 oferuje możliwość utworzenia pięciu indywidualnych profili użytkownika i daje graczowi do dyspozycji sensor optyczny Pixart 3335 o rozdzielczości do 16 000 DPI oraz osiem programowalnych przycisków. Mysz obsługuje łączność bezprzewodową z opóźnieniem na poziomie 1 ms przy raportowaniu wynoszącym 1000 Hz. Po podpięciu kablem, opóźnienie wynosi 0,5 ms przy częstotliwości 2000 Hz.

Fotel gamingowy Predator x OSIM – wyższy poziom komfortu rozgrywki

Predator x OSIM to fotel gamingowy przeznaczony dla profesjonalnych graczy i entuzjastów, który redukuje napięcie narastające w trakcie rozgrywki, wpływając tym samym pozytywnie na samopoczucie użytkownika zarówno w czasie gry, jak i po jej zakończeniu. Zapewnia relaksujący masaż, wykorzystując technologię OSIM V-Hand, która naśladuje dłonie profesjonalnego masażysty.

Fotel można dodatkowo regulować na wiele sposobów – np. odchylić go nawet o 145 stopni i włączyć funkcję masażu, korzystając z przycisków mieszczących się pod prawym podłokietnikiem. Masaż wykonują cztery rolki, które poruszają się w wzdłuż kręgosłupa i na boki. Dostępne są trzy tryby automatyczne (szyja i ramiona, odcinek lędźwiowy, masaż energetyczny), i dwa z możliwością personalizacji. Różnią się od siebie prędkością ruchu i siłą nacisku rolek. Ich ustawienie można z kolei skonfigurować na sześć sposobów – w zależności od wzrostu użytkownika. Dzięki trzem dostępnym trybom pracy rolek w poziomie, można uzyskać ustawienie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Co więcej, istnieje możliwość zaprogramowania masażu jednego konkretnego miejsca czy obszaru.

Predator x OSIM dostępny jest w obiciu ze skóry syntetycznej z PVC, w kolorze czarnym z metalicznym ciemno szarym i turkusowym akcentem, nadającym sportowy i jednocześnie profesjonalny wygląd. Dwa głośniki Bluetooth wbudowane w zagłówek potęgują wrażenia słuchowe i pomagają lepiej czuć świat gry, gdy gracz zdecyduje się nie korzystać ze słuchawek.

Ceny i dostępność w Polsce

Monitor Predator X25 będzie dostępny w Polsce na przełomie grudnia i stycznia w cenie 4 999 zł.

Monitory Predator XB3 będą dostępne w Polsce na przełomie września i października w cenie 3 499 zł.

Informacje o cenie i dostępności Nitro 7 w Polsce będą dostępne wkrótce.

Informacje o cenie i dostępności komputera Predator Orion 9000 w Polsce będą dostępne wkrótce.

Komputer Predator Orion 3000 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie od 3 999 zł.

Komputer Nitro 50 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie od 3 999 zł.

Mysz Predator Cestus 350 jest dostępna w Polsce w cenie 369 zł.

Informacje o cenie i dostępności fotela gamingowego Predator x OSIM w Polsce będą dostępne wkrótce.