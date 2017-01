Zabawki edukacyjne Osmo w ofercie Alstor

iCorner, dział produktów konsumenckich Alstor, wprowadza do oferty produkty przeznaczone dla najmłodszych użytkowników. Zabawki edukacyjne Osmo rozwijają wyobraźnię i kreatywność dzieci, ucząc je równocześnie logicznego myślenia.

To coraz częstszy widok – zgarbione dzieci przyklejone do swoich smartfonów i tabletów, odizolowane od prawdziwego świata, skupione na oglądaniu filmów i swoim wirtualnym życiu w grach. Jak je przekonać do nauki? Nie od dziś wiadomo, że najprzyjemniejszą i dającą najlepsze efekty, formą nauki jest zabawa. Z takiego właśnie założenia wychodzi kalifornijska firma Tangible Play Inc., która pod marką Osmo wprowadziła do sprzedaży kilka zestawów gier edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Misją Osmo jest wykorzystanie możliwości cyfrowego świata w prawdziwym życiu. W kilku zestawach znajdziemy gry uczące rozwiązywania problemów, logicznego, ale niekoniecznie standardowego myślenia, rozwijające kreatywność i umiejętności plastyczne.

Osmo Tangram to chińska łamigłówka o niemal tysiącletniej tradycji. Osmo wprowadza ją w XXI wiek, oferując w pełni interaktywną zabawę z wieloma poziomami trudności. Nie tylko gwarantuje ona świetną zabawę, ale też pomaga ćwiczyć szare komórki – rozwija umiejętności myślenia przestrzennego i rozwiązywania problemów.

Osmo Masterpiece przemieni zwykłego iPada w narzędzie rozwijające talent młodego artysty. Dzięki niemu dzieci z łatwością nauczą się jak utrzymać właściwe proporcje i uchwycić odpowiednią perspektywę.

Osmo Newton to innowacyjna gra, która wymaga ruszenia głową. Dziecko ma za zadanie poprowadzić do celu spadające na ekranie piłeczki, korzystając ze znajdujących się dookoła przedmiotów lub rysując odpowiednie kształty.

Osmo Numbers – w świecie pełnym nudnych tabel i równań ta gra pokazuje, że matematyka może być fantastyczną zabawą. Zadanie polega na układaniu liczb z fizycznych płytek reprezentujących przecinki, dziesiętne i cyfry. Dodajesz, dokładając płytki, odejmujesz — zabierając je, a mnożysz — łącząc. Trudno wyobrazić sobie szybszy i bardziej intuicyjny sposób eksperymentowania z liczbami.

Osmo Words – ułożenie z klocków nazwy przedmiotu na ekranie iPada to świetny sposób na naukę angielskiego.

Osmo Coding uczy dzieci, jak używać komend programowania i prawdziwych bloków kodu do sterowania zabawnym stworkiem Awbie. Dzięki odpowiednim komendom dzieci mogą towarzyszyć Awbie'emu podczas jego niezwykłej wędrówki, pomagając mu omijać drzewa i zbierać smakowite truskawki.

W sprzedaży dostępne są różne zestawy gier dopasowane do wieku i zainteresowań dzieci:

Osmo Coding Game Kit zawiera gry: Coding, Masterpiece, Newton;

Osmo Brain Fitness Kit zawiera klocki Tangram oraz gry Newton i Masterpiece;

Osmo Genius Kit zawiera klocki tangram oraz gry Newton, Words, Masterpiece i Numbers;

Osmo Words Kit zawiera grę Words.

Gry Osmo są kompatybilne z: iPad 2 (2. generacji), iPad (3. generacji), iPad z wyświetlaczem Retina, iPad mini, iPad mini 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro. W skład każdego zestawu wchodzi podstawka i reflektor. Zabawki OSMO dostępne są w sieciach salonów iSpot i Cortland w cenie od 279 do 529 PLN.