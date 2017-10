YouTube Red i Muzyka Google Play jako jeden serwis

Zarówno Google Muzyka Play jak i YouTube Red oferują sporą ilość dodatkowo płatnej zawartości o przeznaczeniu rozrywkowym oraz edukacyjnym. Ich funkcjonalności częściowo się pokrywają, dlatego decyzja o połączeniu tych dwóch usług jest nie tylko logiczna, ale ma również szansę zachęcić użytkowników jednej z usług do wypróbowania drugiej.

O możliwym połączeniu dwóch serwisów należących do firmy Alphabet mówiono już od lutego, kiedy to koncern zdecydował się na połączenie zespołów odpowiedzialnych za zarządzaniem serwisami. Połączenie dwóch usług miałoby ułatwić użytkownikom nawigację po skomplikowanym systemie płatnej zawartości, który oferuje Google. Na chwilę obecną YouTube Red, oprócz własnego kontentu, oferuje użytkownikom również możliwość oglądania bezpłatnych filmów bez reklam i z możliwością zapisania ich offline. Subskrypcja działa zarówno w przeglądarce, jak i w aplikacji YouTube. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku serwisu Google Muzyka Play, gdzie płatna subskrypcja pozwala odblokować dodatkowe funkcjonalności. Możliwe, że po połączeniu dwóch serwisów uzyskanie dostępu do wszystkich treści płatnych wymagało będzie jedynie jednej opłaty abonamentowej – subskrybenci YouTube Red otrzymają pełną wersję Google Muzyka Play za darmo. Nie wiadomo jednak, czy wiązało się to będzie z podwyższeniem opłat.