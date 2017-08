The Walking Dead teraz jako gra AR

Zeszłego lata wszyscy graliśmy w Pokemon GO. Popularność tej gry nieco jednak przygasła i nie ożywiły jej nawet legendarne Pokemony oraz stworki z drugiej generacji gier. Teraz może ona stracić kolejnych graczy za sprawą gry AR „The Walking Dead: Our World”.

Uniwersum „The Walking Dead” rozpoczęło się od serii komiksów, jednak prawdziwą popularność zdobyło dzięki opartemu na niej serialowi. Do tej pory doczekała się ono spin-offów w postaci seriali, książek i gier komputerowych (w tym świetnej serii od Telltale Games). Teraz fani walkerów mogą zacierać ręce – już wkrótce będą mogli zagrać w grę AR osadzoną w świecie serialu. Za jej produkcję odpowiadają kanał telewizyjny AMC i mobilny deweloper Next Game.

Aplikacja na pewno będzie znacznie różniła się od Pokemon GO, przede wszystkim klimatem i powagą zabawy. Zamiast stworków będziemy zbierać broń, którą następnie wykorzystamy do eksterminacji nieumarłych. Poza krwawą jatką w Our World mają się znaleźć różne smaczki dla fanów serialu. Gra ma być dostępna na iOS i Androida – nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie.