TEST: Yamaha RX-V483

Producenci amplitunerów coraz częściej decydują się na tworzenie urządzeń mogących stanowić elementy systemów multiroom, co świetnie widać na przykładzie Yamahy i testowanego w tym numerze modelu RX-V483.

Urządzenie to poza pełnieniem funkcji charakterystycznych dla tego typu sprzętu jest także w pełni zintegrowane z firmowym systemem MusicCast, a jego uruchomienie może automatycznie włączać wszystkie sparowane z nim głośniki znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach domu. Opcji związanych ze strumieniowym przesyłaniem muzyki jest tutaj oczywiście znacznie więcej – wystarczy wspomnieć chociażby o wsparciu dla AirPlay, kompatybilności z najpopularniejszymi muzycznymi serwisami streamingowymi, czy funkcji Wireless Direct, dzięki której sygnał audio może być przesyłany bezprzewodowo na amlituner bez konieczności podłączania go do domowego routera. Obsługę wspomnianych opcji realizuje się za pomocą towarzyszącej aplikacji mobilnej z przyjemnym wizualnie, aczkolwiek wymagającym nieco większego dopracowania interfejsem użytkownika.

W kwestii liczby dostępnych złącz nie ma powodów do najmniejszych narzekań, gdyż zarówno z przodu jak i z tyłu urządzenia, znajdziemy obszerny zestaw portów. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się złącza HDMI, w pełni wspierające rozdzielczość 4K i technologię HDR. Oprócz nich mamy tu m.in. dwa porty koaksjalne oraz wyprowadzone na przedni panel złącza AUX oraz USB. Na szczególną uwagę zasługuje drugie z nich, gdyż to właśnie dzięki niemu możemy „nakarmić” amplituner bezstratnym audio, zyskując tym samym możliwości odsłuchu ścieżek o jakości 192 kHz/24-bit (pliki FLAC, WAV oraz AIFF) oraz nagrań zapisanych w formacie DSD z częstotliwością próbkowania 2,8 lub 5,6 MHz. Oprócz portów, na froncie RX-V483 znajdują się symetrycznie rozmieszczone przyciski kontrolne oraz wyświetlacz informacyjny. Ten ostatni pomimo niezbyt wielkich rozmiarów cechuje się dużą czytelnością, choć ciężko mi jest się oprzeć wrażeniu, że ikonki niektórych funkcji widoczne po prawej stronie panelu mogłyby posiadać nieco większy rozmiar.

Przy ocenie wykonania amplitunera Yamahy trzeba docenić to, że jego obudowa została wyprodukowana z przyjemnych dla oka materiałów, zaś sam design sprzętu jest całkiem udanym kompromisem między nowoczesnym minimalizmem a stylistyką charakterystyczną

dla nieco starszych amplitunerów. Za takie pieniądze może być trudno znaleźć model o bardziej stonowanym wyglądzie, a już na pewno o tak wysokiej funkcjonalności, jaką oferuje swemu nabywcy RX-V483.

