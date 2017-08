TEST: Yamaha MusicCast WXAD-10

Idę o zakład, że wśród pasjonatów dobrych brzmień jest całkiem spora grupa osób, których kusi wejście w świat muzycznego streamingu, ale które z jakichś powodów (przywiązania do starego sprzętu czy braku większych środków na zakup nowego) zwlekają z wyruszeniem na zakupy do najbliższego salonu audio.

Głównie z myślą o takiej właśnie klienteli zostało stworzone MusicCast WXAD-10 – najnowsze urządzenie marki Yamaha, potrafiące zapewnić niezwykle efektywną kurację odmładzającą dla starszych modeli głośników, amplitunerów czy wzmacniaczy stereo.

Produkt japońskiej marki ma kilka energicznie bijących serc, ale najważniejszym z nich jest bezapelacyjnie przetwornik DAC Burr Brown, odpowiedzialny za bardzo wydajną obsługę ścieżek audio w jakości nawet 24-bit/192 kHz. To właśnie dzięki niemu nawet najstarszy posiadany przez ciebie sprzęt nagłaśniający będzie mógł zachwycić cię brzmieniem plików FLAC, WAV czy AIFF. Obok tego układu niezwykle istotnymi komponentami są moduły łączności Wi-Fi/Bluetooth, dzięki którym sprzęt podłączony do WXAD-10 zyskuje możliwość odtwarzania dźwięku przesyłanego drogą bezprzewodową. W tej kwestii dostępnych opcji jest całe multum i jeśli twój telefon nie jest równie stary co twój wysłużony sprzęt audio, to momentalnie zyskasz dostęp do ogromnych możliwości związanych z technologią streamingu sygnału audio. Do najbardziej znaczących funkcji należy oczywiście ta pozwalająca na odtwarzanie na starym sprzęcie muzyki z serwisów pokroju Spotify, TIDALa czy Deezera, dających dostęp do gigantycznej liczby piosenek bez konieczności posiadania ich w pamięci smartfona. To jednak nie wszystko, gdyż WXAD-10 jest również urządzeniem wchodzącym w skład systemu multiroom MusicCast, z którego pomocą można zarządzać dźwiękiem odtwarzanym w określonych pomieszczeniach domu.

Zasada działania tego maleństwa jest bardzo prosta. Z tyłu jego obudowy znajdują się wyjścia RCA oraz AUX, służące do podłączania WXAD-10 do złącz obecnych w wieży, głośniku czy innym urządzeniu końcowym. Po podłączeniu odpowiedniego kabelka/kabelków, wystarczy pobrać na smartfona aplikację MusicCast, będącą podstawowym narzędziem kontroli zarówno nad pracą samego odtwarzacza sieciowego, jak i nad działaniem funkcji systemu multiroom. Aby sparować urządzenie z apką wystarczy wcisnąć przycisk Connect, poczekać chwilę na pojawienie się okienka proszącego o podanie hasła do domowej sieci Wi-Fi i na tym w zasadzie kończy się cały proces konfiguracji. Szybko, łatwo i wygodnie.

Ja w stosunku do WXAD-10 jestem jak najbardziej na tak. Wysoka dla wielu osób cena na szczęście jest wynagradzana szeroką funkcjonalnością i w zasadzie brakiem konkurencji w tym segmencie na rynku.

SPECYFIKACJA