TEST: Yamaha MusicCast R-N303D

Wielu użytkowników nie decyduje się na zakup amplitunera ze względu na dość wygórowaną cenę tych urządzeń. Z pomocą przychodzi im Yamaha MusicCast R-N303D – urządzenie o świetnej specyfikacji, doskonałej jakości wykonania oraz przyjaznej dla portfela cenie.

R-N303D to amplituner stereo przeznaczony do użytku domowego. Ze względu na obsługę systemu multiroom Yamaha MusicCast, może on łatwo służyć jako centrum muzyczne twojego mieszkania. Amplituner zaskakuje bogactwem funkcji sieciowych – oprócz lokalnego strumieniowania plików z komputera, tableta lub smartfonu, urządzenie potrafi współpracować z wieloma serwisami streamingowymi. Oprócz tych najpopularniejszych typu Spotify, Tidal czy Deezer, R-N303D posiada również możliwość zasysania muzyki z Napstera (czyli dawnego Rhapsody), Qobuz czy Juke. W praktyce jest to bardzo fajne rozwiązanie, zachęca ono bowiem do poszukiwania nowych utworów i wykonawców. Dzięki wbudowanemu tunerowi Digital Audio Broadcasting, możesz słuchać wielu stacji radiowych z całego świata, a amplituner zapamięta do 40 twoich ulubionych kanałów.

Jak R-N303D wypada pod względem jakości dźwięku? Bez zastanowienia można stwierdzić, że amplituner został zaprojektowany do odtwarzania nagrań koncertowych. Świadczy o tym funkcja Gapless Playback – odtwarzanie utworów jeden po drugim, bez przerw w nagraniach. W połączeniu z płynną obsługą formatów bezstratnych oraz doskonałą głębią i ostrością dźwięku, R-N303D pozwala uzyskać efekt hali koncertowej nawet w niewielkich mieszkaniach, szczególnie, jeśli do tego posiadasz dobre głośniki. Oczywiście nagrania studyjne również brzmią na amplitunerze doskonale, jednak aby naprawdę poczuć jego moc, koniecznie puść swoją ulubioną koncertówkę.

Świetną opcją jest również możliwość podłączenia urządzenia do telewizora, dekodera lub odtwarzacza Blu-ray, dzięki czemu łatwo uzyskasz efekt kina domowego. Oprócz tego amplituner łączy się z twoim sprzętem za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth, a jeśli masz ochotę na chwilę samotnego słuchania muzyki, możesz podłączyć do niego słuchawki. Obsługa R-N303D jest intuicyjna i prosta. Oprócz interakcji z urządzeniem za pomocą estetycznego przedniego panelu, możesz skorzystać z dedykowanej aplikacji MusicCast Controller, za pomocą której skonfigurujesz obsługę multiroom oraz podejrzysz, co aktualnie jest odtwarzane.

Największą wadą urządzenia jest fakt, że zajmuje ono dość sporo miejsca, a ekran przedni mógłby być nieco bardziej funkcjonalny. Czepiam się jednak szczegółów – Yamaha MusicCast R-N303D to naprawdę rewelacyjny amplituner za bardzo rozsądną cenę. Jeśli szukasz dobrego i niedrogiego urządzenia do odtwarzania muzyki, koniecznie je sprawdź!

SPECYFIKACJA