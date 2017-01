TEST: SteelSeries APEX M500

Gracze komputerowi są dość wymagającą grupą konsumentów i przed zakupem klawiatury służącej do realizacji ich hobby biorą pod uwagę mnóstwo aspektów związanych z jej konstrukcją.

W przypadku najnowszego modelu firmy SteelSeries fani gamingu mają znacznie ułatwione zadanie, bo APEX M500 jest jednym z najbardziej oszczędnych w formie tego typu urządzeń, jakie pojawiło się ostatnimi czasy na rynku. Czy to źle? Po części tak, gdyż brak podkładki pod nadgarstek oraz nieobecność oddzielnych klawiszy funkcyjnych dość znacząco wpływa na sposób obsługi tego sprzętu. Z drugiej jednak strony mamy tu do czynienia z produktem o naprawdę kompaktowych rozmiarach, który pod względem mechaniki działania plasuje się w ścisłej czołówce mechanicznych klawiatur, z czego poza graczami powinny ucieszyć się również osoby lubiące pisać, stukając w klawisze o takiej właśnie konstrukcji. M500 podobnie jak inne gamingowe klawiatury posiada system podświetlenia diodami LED, świecącymi tu jednak wyłącznie na niebieski kolor, którego intensywność podobnie jak szereg ustawień związanych z tworzeniem profilów i makr, możemy kontrolować korzystając z firmowego oprogramowania. Z czysto praktycznego punktu widzenia należy pochwalić bardzo porządne podkładki poślizgowe oraz to, że pomimo naprawdę niewielkich rozmiarów obudowy, producentowi udało się wytłoczyć na jej spodzie trzy tunele pozwalające na przeciągnięcie kabla w sposób najbardziej odpowiadający użytkownikowi.

SPECYFIKACJA