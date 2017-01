TEST: SoundMAGIC P55 Vento

Kiedy w tym miesiącu trafiły do mnie na test słuchawki chińskiej firmy SoundMAGIC, przyznam szczerze, że nie robiłem sobie wielkiej nadziei. Moja ignorancja okazała się jednak wysoce nieusprawiedliwiona i już po kilku minutach było mi głupio, że oceniłem książkę po okładce.

P55 Vento to najnowszy model słuchawek wyprodukowanych przez stosunkowo mało znanego na naszym rynku producenta. Ta pochodząca z Kraju Środka firma do tej pory zajmowała się tworzeniem niskobudżetowych produktów audio, jednak podobnie jak wiele innych tamtejszych przedsiębiorstw, po zdobyciu doświadczenia, postanowiła spróbować powalczyć również w segmencie oferującym sprzęt dla nieco bardziej majętnych konsumentów.

Po zakończeniu testu widocznego na zdjęciu modelu, mogę stwierdzić, że podjęte ryzyko z pewnością się jej opłaci, ponieważ P55 Vento w wielu przypadkach brzmią porównywalnie (a niekiedy wręcz lepiej) od droższych nauszników opatrzonych logami znacznie bardziej znanych Europejczykom marek.

POD WZGLĘDEM STOSUNKU CENY DO JAKOŚCI WYKONANIA SOUNDMAGIC P55 VENTO WYPADAJĄ WRĘCZ ZNAKOMICIE.

Pod względem stosunku ceny do jakości wykonania wypadają wręcz znakomicie, czego potwierdzeniem jest przede wszystkim klasa materiałów wykorzystanych do ich produkcji. Wielbiciele eleganckich słuchawek naprawdę nie powinni mieć tutaj powodów do narzekań, bo poza skórzanym obiciem poduszek i wewnętrznej części pałąka, mamy tu również okazję nacieszyć się aluminium oraz stylowo obrobioną nierdzewną stalą. Design tego modelu przypomina mi nieco stylistykę słuchawek pewnej słynnej angielskiej firmy, ale nie będę tu skupiał się na kwestiach naśladownictwa – grunt, że P55 Vento wyglądają naprawdę porządnie i w kontekście wzornictwa mogą śmiało rzucać wyzwanie wielu konkurentom.

Czy identyczne wrażenia odnoszę oceniając aspekt ich brzmienia? Po części tak, co w dużej mierze jest zasługą porządnych basów oraz wyrazistych trebli. Największe zastrzeżenia mam wobec tonów średnich, które zostały tutaj trochę zaniedbane, skutkiem czego chcąc wydobyć z tych słuchawek pełnię możliwości, trzeba poświęcić chwilę na zabawę z equalizerem. Osobiście najlepiej słuchało mi się na nich utwory popowe oraz kawałki elektroniczne – w przypadku tych drugich momentami było bardzo, bardzo dobrze.

Urządzenie firmy SoundMAGIC komunikuje się ze źródłem dźwięku za pomocą transmisji przewodowej, korzystając z przewodu o długości 1,2 m. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że wraz ze słuchawkami otrzymujemy zwykły kabel audio, kabel z wbudowanym mikrofonem, adapter do smartfona oraz adapter do komputera wyposażony w oddzielne złącze mikrofonu. Akcesoria te możemy razem z nausznikami umieścić w sztywnym etui, które również zostało dorzucone do całego zestawu.

Jak za tę cenę jest więc bardzo przyzwoicie i gdyby nie przeciętnie brzmiący środek pasma, to P55 Vento spokojnie mogłyby dostać pół gwiazdki więcej.

SPECYFIKACJA