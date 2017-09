TEST: SoundMAGIC BT100

Co powstanie, jeśli do bezprzewodowych słuchawek dorzucimy długi czas pracy na baterii, bardzo wygodne nauszniki, mikrofon i wbudowany kodek poprawiający jakość dźwięku? SoundMAGIC BT100.

Pierwsza rzecz, jaką widzimy po wyjęciu z pudełka to solidne etui, w którym możesz przechowywać słuchawki, gdy zdarzy się, że akurat nie będziesz ich używał. A zaufaj mi, będzie ci się z nimi ciężko rozstawać.

Druga, która pozytywnie zaskakuje, to konstrukcja – nawet po kilku godzinach noszenia ich na głowie, nie masz dyskomfortu, który powoduje wiele innych modeli z tej półki cenowej. Co więcej, nie musisz ich też zdejmować ze względu na słaby zasięg, gdyż ten w idealnych warunkach potrafi osiągać nawet 70 metrów. Należy również wspomnieć, że bateria wystarcza w tym wypadku nawet na 18 godzin pracy. W zestawie znaduje się również kabel, którym możesz ratować się w razie braku zasilania.

Przejdźmy teraz do konkretów: specyfikacji. Słuchawki posiadają wbudowany moduł Bluetooth 4.0, który z uwagi na niskie zapotrzebowanie na energię, pozytywnie wpływa na jakość transmisji i pracę baterii. Parowanie ułatwia również NFC. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, wspiera nas aptX, dzięki któremu możesz słuchać muzyki w jakości porównywalnej do CD. Mikrofon posiada natomiast system CVC, który redukuje szumy z otoczenia, co wpływa na jakość prowadzonych rozmów. Na dobrą sprawę to, co nam się najbardziej podoba, czyli komfort noszenia, jest bronią obosieczną tego modelu – słuchawki są ogromne i trudno mi sobie wyobrazić chodzenie w nich po ulicy. Jak to często bywa, nie można mieć wszystkiego.