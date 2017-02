Technologia HDR na nowo pisze historię rozwoju telewizorów i stanowi obecnie jeden z głównych wyznaczników ich jakości. Mając zamiar wymiany starego modelu na nowy warto więc szukać takiego, który poza rozdzielczością 4K będzie oferował także i tę funkcję.

Powyższe stwierdzenie nie jest żadną przesadą i by się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na oferty największych producentów urządzeń elektronicznych. Obsługą technologii HDR mogą pochwalić się już odtwarzacze Blu-ray 4K (praktycznie każdy film na nowej generacji tych nośników wspiera HDR), najnowsze modele konsol do gier oraz popularne serwisy streamingowe pokroju Netflixa czy Amazon Video.

HDR wprowadza ogromne zmiany w kontekście klasy wyświetlanego obrazu, gdyż pozwala uzyskać o wiele większe niż wcześniej nasycenie barw oraz znacznie lepsze spektrum oświetlenia. Nie jest więc dziwne, że technologia ta pojawia się w coraz większej liczbie telewizorów, z których kilka modeli postanowiliśmy wziąć w tym miesiącu na nasz testowy warsztat…

Testujemy…

SONY KD-65ZD9

Technologia Master Backlight Drive ma według Sony dostarczyć najlepszy w swej klasie kontrast HDR. Sprawdzimy wartość tych przechwałek!

SPECYFIKACJA

ROZDZIELCZOŚĆ: 3840×2160 pikseli

3840×2160 pikseli 3D: Tak

Tak TUNERY: DVB-T/T2/C/S/S2

DVB-T/T2/C/S/S2 ŁĄCZNOŚĆ: 4x HDMI, 3x USB, SCART, komponentowe wejście wideo, cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wi-Fi

4x HDMI, 3x USB, SCART, komponentowe wejście wideo, cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wi-Fi SMART OS: Android TV z Youview

Android TV z Youview WYMIARY: 1462x920x268 mm

1462x920x268 mm WAGA: 32 kg

32 kg CENA: 20 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: KD-65ZD9 działa w oparciu o system Android TV, w związku z czym oferuje sporą liczbę mniej lub bardziej przydatnych apek.

LG OLED65E6V

OLED, 4K, HDR – dla wielu osób już tylko te trzy skróty mogą okazać się argumentem za kupnem telewizora LG. Czy to naprawdę wystarczy?

SPECYFIKACJA

ROZDZIELCZOŚĆ: 3840×2160 pikseli

3840×2160 pikseli 3D: Tak

Tak TUNERY: DVB-T/T2/S2/C

DVB-T/T2/S2/C ŁĄCZNOŚĆ: 4x HDMI, 3x USB, komponentowe/kompozytowe wejście wideo, cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wi-Fi

4x HDMI, 3x USB, komponentowe/kompozytowe wejście wideo, cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wi-Fi SMART OS: webOS

webOS WYMIARY: 1461x893x56,7 mm

1461x893x56,7 mm WAGA: 22,8 kg

22,8 kg CENA: 23 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Nowa wersja webOS w stosunku do poprzedniej nie otrzymała zbyt wielu zmian. Sam system jest jednak dalej bardzo intuicyjny w obsłudze.

PANASONIC TX-58DX800E

High-endowe wzornictwo, porządna jakość obrazu oraz imponujący stosunek ceny do oferowanych możliwości. Gdzie tkwi haczyk?

SPECYFIKACJA

ROZDZIELCZOŚĆ: 3840×2160 pikseli

3840×2160 pikseli 3D: Tak

Tak TUNERY: DVB-T2/C/S2

DVB-T2/C/S2 ŁĄCZNOŚĆ: 4x HDMI, 3x USB, SCART, komponentowe wejście wideo, cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wi-Fi

4x HDMI, 3x USB, SCART, komponentowe wejście wideo, cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wi-Fi SMART OS: Firefox TV

Firefox TV WYMIARY: 1369x828x356 mm

1369x828x356 mm WAGA: 32,5 kg

32,5 kg CENA: 7 300 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Powiadomienia o pogodzie oraz świetnie rozwiązana kwestia programu telewizyjnego to dwie spośród wielu zalet interfejsu My Home Cloud.

Test 01: Design

LG E6 pomimo swego 65-calowego ekranu jest przykładem na to, że przy odpowiednim zachowaniu proporcji designerski minimalizm może być niewątpliwą zaletą produktu, mającego nawet tak duże gabaryty. Aby przekonać się o słuszności tej tezy, trzeba jednak zerknąć na ten telewizor z boku, gdyż właśnie wtedy będziemy w stanie zobaczyć jego niesłychanie smukły ekran. Z przodu uwagę przyciąga znajdujący się pod ekranem soundbar Harman Kardon, z tyłu wzrok kieruje się zaś na zestaw złącz, obejmujący m.in. cztery kompatybilne ze standardem HDCP 2.2 porty HDMI oraz trzy wejścia USB.

Gdyby przy ocenie efektowności designu istniała kategoria „styl dowolny”, to 58-calowy Panasonic z miejsca wskoczyłby na najwyższe podium. Nam najbardziej przypomina on high-endową huśtawkę, która momentalnie przyciąga wzrok każdego, kto widzi ten telewizor po raz pierwszy. Wadą takiej konstrukcji jest konieczność posiadania dość szerokiego stolika RTV, jednak dla tak fajnie wyglądającego sprzętu naprawdę warto poszukać odpowiedniego mebla. Ładnie prezentuje się tu także soundbar, którego maskownicę wykończono materiałem przypominającym eleganckie aluminium. Liczba złącz nie odbiega od tego, co można znaleźć u konkurencji – podobnie jak w LG i Sony, znajdziemy tu cztery porty HDMI z obsługą HDCP 2.2.

W KATEGORII „STYL DOWOLNY” PANASONIC ZOSTAWIA RYWALI DALEKO W TYLE.

Z całej testowej trójki najmniejsze wrażenie robi sprzęt wyprodukowany przez Sony, który kosztem wizualnych fajerwerków oferuje nabywcy solidnie wykonaną konstrukcję, osadzoną na ciekawie zaprojektowanej podstawie, nad którą w odróżnieniu od konkurencji nie znajdziemy niestety żadnego wbudowanego soundbara. Interesująco przedstawia się natomiast tylny panel urządzenia, zawierający pomysłowo i zarazem praktycznie rozmieszczone złącza. Na plus trzeba też zaliczyć stylowo wyglądającą ramkę obudowy, która pomimo swej kanciastości ma w sobie sporo uroku.

Rundę wygrywa…

LG OLED65E6V

W tej kategorii Panasonic walczył dzielnie z LG, ale ostatecznie to Koreańczyk przekonał nas do siebie swą ultra smukłą konstrukcją.

Test 02: Funkcje

Wszystkie z opisywanych telewizorów obsługują zaawansowane opcje łączności, obejmujące dostęp do popularnych serwisów streamingowych, możliwość pobierania gier oraz opcję wyświetlania obrazu ze smartfona na dużym ekranie. Najważniejszym czynnikiem różnicującym modele jest system operacyjny oraz oferowane przez niego funkcje.

Telewizyjne oprogramowanie LG webOS doczekało się już swojej trzeciej odsłony i podobnie jak w przypadku poprzednich wersji pozwala na bardzo wygodne poruszanie się po opcjach menu z wykorzystaniem kontrolera Magic Remote. Apki, kanały telewizyjne oraz opcje przełączania się pomiędzy źródłami sygnału dostępne są poprzez rozszerzany pasek, wyświetlany w dolnej części ekranu. Wygląd interfejsu mógłby naszym zdaniem zostać poddany lekkiemu liftingowi, ale generalnie pomimo upływu lat w dalszym ciągu prezentuje się niczego sobie.

W KONTEKŚCIE FUNKCJONALNOŚCI OGROMNĄ ROLĘ ODGRYWA OS TELEWIZORA.

Panasonic funkcjonuje w oparciu o system Firefox OS z interfejsem My Home Screen v2.0. Wygląda on znacznie lepiej od webOS i oprócz bardziej eleganckiego układu, pozwala również na kompleksową personalizację ekranu głównego poprzez tworzenie skrótów do najczęściej używanych apek/źródeł obrazu. System ten został wyposażony w sporą liczbę mniej lub bardziej użytecznych dodatków, wśród których najbardziej przypadły nam do gustu opcje wyświetlania różnych powiadomień oraz wygodnego dostępu do rozmaitych informacji, np. dotyczących aktualnej prognozy pogody.

Sony ZD9 korzysta z dobrodziejstw systemu Android w wersji przystosowanej do pracy z telewizorami smart TV. Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadacz tego modelu może korzystać z bardzo pokaźnego zbioru aplikacji, gier, serwisów streamingowych oraz innych źródeł multimedialnej rozrywki. Pod względem intuicyjności interfejsu, systemowe oprogramowanie telewizora Sony wypada najsłabiej, co dziwi tym bardziej, że sam wygląd i układ menusów zasługuje na słowa uznania.

Rundę wygrywa…

PANASONIC TX-58DX800E

Rywale są mocni, ale to Panasonic jest najprzyjemniejszy w codziennym użytkowaniu.

Test 03: Wydajność

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie opisywane tu telewizory należą do ścisłej rynkowej czołówki w kontekście klasy oferowanych doznań wizualnych. Najdroższy z całej stawki produkt marki LG dzięki matrycy OLED wyróżnia się spośród rywali obrazem o nadzwyczajnie głębokiej czerni i wysokim kontraście. Płynność dynamicznych scen wypada tu bardzo przyzwoicie, jednak ciężko się oprzeć wrażeniu, że pod względem maksymalnych poziomów jasności obrazu 65E6V ustępuje nieco swoim testowym rywalom. Z recenzenckiego obowiązku należy też podkreślić fakt kompatybilności tego modelu z technologią Dolby Vision (12-bitowy HDR), która aktualnie wspierana jest tylko przez Netflixa.

Obraz wyświetlany na najtańszym telewizorze zaprezentowanym w niniejszym zestawieniu z oczywistych względów nie dorównuje jasnością temu na matrycy modelu Sony. Mimo to Panasonic pozwala nacieszyć oczy bardzo szczegółowym obrazem, który w przypadku filmów Blu-ray 4K wygląda tutaj tak dobrze, że mając na uwadze cenę tego sprzętu, naprawdę trudno jest nie nagrodzić go burzą oklasków. Na potrzeby testu sprowadziliśmy do redakcji kilka płyt z produkcjami w 4K i podczas oglądania mega efektownych scen katastroficznych w „San Andreas”, po prostu nie byliśmy w stanie oderwać wzroku od ekranu fundującego naszym oczom taką wizualną ucztę.

FILMY BLU-RAY 4K NA PANASONICU WYGLĄDAJĄ WPROST OLŚNIEWAJĄCO.

W KD-65ZD9 postanowiono wykorzystać pełną moc technologii Backlight Master Drive, opierającej się na działaniu skalibrowanych diod LED, które podświetlają matrycę w oparciu o szereg zaawansowanych algorytmów. Osoby stojące za ich stworzeniem powinny otrzymać sporą podwyżkę, gdyż efekt ich pracy przekłada się na najlepszą jakość oferowanego obrazu spośród wszystkich przedstawionych w tym zestawieniu modeli. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj rewelacyjny kontrast, głębia wyświetlanych barw oraz wydajność procesora X1Extreme HDR, odpowiedzialnego za skalowanie obrazu do rozdzielczości 4K.

Rundę wygrywa…

SONY KD-65ZD9



Telewizor Sony bardzo dobrze radzi sobie z wyświetlaniem dynamicznych scen oraz transmisji sportowych.

Werdykt

#1 PANASONIC TX-58DX800E 4/5

LUBIMY Świetny stosunek ceny do oferowanych możliwości – za te pieniądze to znakomity deal. Odważną i przyciągającą spojrzenia stylistykę, intuicyjny interfejs użytkownika oraz wyjątkowo przyzwoitą jakość obrazu.

ALE Charakterystyczna konstrukcja nie musi przypaść każdemu do gustu. Trochę szkoda, że soundbar nie został zintegrowany z bryłą telewizora.

ZDANIEM T3 Panasonic dowiódł tym modelem, że jest możliwe wypuszczenie na rynek nowoczesnego i zarazem atrakcyjnie wycenionego telewizora 4K z HDR. Brawo!

#2 SONY KD-65ZD9 3,5/5

LUBIMY Wydajność wyświetlania scen dynamicznych, głębokie czernie i jakość wykonania.

ALE Nie posiada soundbara, więc trzeba dokupić do niego jakiś porządny sprzęt audio.

ZDANIEM T3 Nowoczesny telewizor dla fanów przyzwoitej jakości obrazu.

#3 LG OLED65E6V 3,5/5

LUBIMY Zalety matrycy OLED, niesamowicie smukłą konstrukcję oraz bardzo przyzwoite nagłośnienie.

ALE Wysoka cena. Systemowi WebOS przydałby się bardziej zdecydowany lifting.

ZDANIEM T3 Telewizor 4K OLED z HDR? Oto twój kandydat.