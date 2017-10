Oczywiście mógłbyś kupić jakiegokolwiek nowego laptopa, ale czy na pewno jesteś gotów na poświęcenie mobilności i jakości kosztem ceny? Może na przykład szukasz sprzętu nie tylko funkcjonalnego i wydajnego, ale również lekkiego i wyposażonego w mocną baterię. Brzmi znajomo?

W teście przedstawiliśmy trzy ultrabooki dostępne aktualnie na rynku. Wszystkie trzy opcje mają pewne podobieństwa, jak na przykład ilość pamięci operacyjnej (8 GB RAM to nie przelewki), wykorzystanie najnowszej generacji procesorów Intel Core oraz podobne ceny. Każdy z naszych testowanych typów to jednak interesujący indywidualista. Na następnych kilku stronach zapoznamy cię zatem z najbardziej mobilną propozycją Apple, najnowszym sprzętem Microsoftu z serii Surface (co ciekawe, jest to pierwszy „pełnowartościowy” laptop zaprojektowany całkowicie przez Microsoft) oraz nowiutkim Spectre x360 od HP. Dawniej słowo „ultrabook” kryło w sobie dodatkowe znaczenie: „brak wszystkich funkcji”. Nie jest to prawdą w przypadku tych laptopów – są one nie tylko po brzegi wypełnione funkcjami, ale również stanowią doskonałych towarzyszy pracy zdalnej. OK, może nie jeśli pracujesz jako montażysta filmów pełnometrażowych, ale w większości przypadków są one idealne. Odbija się to na ich cenie, ale pamiętaj, że płacisz za pewność i wygodę, zaś przedstawiony sprzęt nie zdezaktualizuje się tak szybko jak jego tańsze odpowiedniki. Zobaczmy, który z tych laptopów jest najlepszy.

Testujemy…

HP Spectre X360 13-AC011NA

SPECYFIKACJA

EKRAN: 13,3 cali

ROZDZIELCZOŚĆ: 1920×1080, 226 ppi

PROCESOR: 2,7 GHz Intel Core i7-7500U

PAMIĘĆ: 512 GB SSD

RAM: 8 GB

KARTA GRAFICZNA: Intel HD 620

WYMIARY: 30,7×21,8×1,39 cm

WAGA: 1,32 kg

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 Home

CENA: 6 700 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Jedyny konwertowalny laptop w zestawieniu. Spectre x360 posiada naprawdę potężne wnętrze.

Microsoft Surface Laptop

SPECYFIKACJA

EKRAN: 13,5 cali

ROZDZIELCZOŚĆ: 2256×1504, 201 ppi

PROCESOR: 2,5 GHz Intel Core i5

PAMIĘĆ: 256 GB SSD

RAM: 8 GB

KARTA GRAFICZNA: Intel HD 620

WYMIARY: 30,7×21,8×1,39 cm

WAGA: 1,25 kg

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 S

CENA: 6 500 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Pierwszy prawdziwie niekonwertowalny laptop Microsoftu ma wszystkie cechy Surface Book i jest lekki.

Apple MacBook

SPECYFIKACJA

EKRAN: 12 cali

ROZDZIELCZOŚĆ: 2304×1440, 226 ppi

PROCESOR: 1,2 GHz Intel Core m3

PAMIĘĆ: 256 GB SSD

RAM: 8 GB

KARTA GRAFICZNA: Intel HD Graphics 615

WYMIARY: 28,05×19,65×1,31 cm

WAGA: 0,92 kg

SYSTEM OPERACYJNY: macOS Sierra

CENA: 6 900 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Nowa wersja MacBooka wypuszczona na rynek w czerwcu – teraz jeszcze szybsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej!

Test 01: Design

Najogólniej moglibyśmy stwierdzić, że wszystkie z prezentowanych ultrabooków są naprawdę atrakcyjne. Po bliższym przyjrzeniu się każdemu z laptopów możemy jednak wyłonić zwycięzcę – jest nim bez wątpienia Apple MacBook. Design, choć tylko nieznacznie zmieniony w stosunku do wersji z roku 2015, wciąż udowadnia, ze miliony hipsterów na całym świecie nie mogły się mylić. Propozycja Apple to najlżejszy sprzęt w teście. Różnica 300 gramów może na pierwszy rzut oka wydawać się nieduża, ale w przypadku całodziennego dźwigania sprzętu ze sobą, będziecie wdzięczni za każdy oszczędzony gram.

Sporo masy laptop stracił dzięki zastosowaniu mniejszego ekranu niż w przypadku konkurencji, nie przeszkadza to jednak w wygodnym korzystaniu ze sprzętu. Z designerskiego punktu widzenia świetnie wygląda niemal całkowity brak portów, zaś bogactwo kolorów (do testu wykorzystaliśmy Space Gray, ponadto możesz wybrać złoty, srebrny lub różowe złoto) pozwoli na dobranie idealnego laptopa do twojego gustu.

DESIGN MACBOOKA WCIĄŻ UDOWADNIA, ZE MILIONY HIPSTERÓW NA ŚWIECIE NIE MOGŁY SIĘ MYLIĆ.

Drugie miejsce zajmuje HP Spectre x360 – szczególnie urzekły nas konwertowalne zawiasy, które nie dodają objętości lekkiej, subtelnej formie laptopa. Doskonale wyglądają również miedziane boki laptopa oraz ładne wkomponowanie portów, dzięki którym nawet one wyglądają atrakcyjnie.

Trzecie miejsce idzie do Microsoft Surface – sam sprzęt jest niebrzydki, jednak w porównaniu ze zgrabną i opływową konkurencją, bryła urządzenia wygląda nieco topornie. Część rozwiązań designerskich naprawdę cieszy (np. materiałowe obicie dookoła klawiatury), jednak w testowanym kolorze Platinum, laptop wygląda dość smutno. Znacznie lepiej prezentują się pozostałe wersje kolorystyczne, w tym rewelacyjna burgundowa i kobaltowa. Nie wpływają one jednak na zmianę naszej decyzji – w kategorii wyglądu i prezencji, MacBook zdecydowanie nadal „rządzi”.

Rundę wygrywa…

Apple MacBook

Elegancki, minimalistyczny MacBook będzie prezentował się doskonale niezależnie od sytuacji w której wyjmiesz go z torby, i wersji kolorystycznej, którą wybierzesz.

Test 02: Ekran

Dobry ekran to podstawa skutecznej pracy na laptopie – bez niego niemożliwa jest przyjemna i efektywna interakcja. W przypadku dwóch spośród prezentowanych propozycji, istnieje dodatkowa możliwość dotykowej obsługi ekranów. Zwycięzcą testu zostaje jednak znów Apple MacBook – 12-calowy ekran zastosowany w sprzęcie jest naprawdę potężny. Doskonała rozdzielczość i ostrość ekranu zapewniają komfortowe oglądanie multimediów i pracę w programach graficznych.

Dość małe wymiary kompensowane są przez możliwość ustawienia kilku różnych „przestrzeni” i dowolnego przełączania się pomiędzy nimi. Kolory są żywe, wyraźne i jasne, a korzystanie z ekranu nie męczy oczu. Trochę boli brak możliwości dotykowej obsługi ekranu – jeśli zależy ci na tej funkcji, zwróć uwagę na zdobywcę drugiego miejsca. Microsoft Surface charakteryzuje się nie tylko jasnym i ostrym ekranem, ale również znacznie upraszcza system interakcji dotykowej z Windowsem.

DOSKONAŁA OSTROŚĆ EKRANU MACBOOKA ZAPEWNIA KOMFORTOWE OGLĄDANIE MULTIMEDIÓW I WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY.

Co prawda wygoda korzystania z interfejsu dotykowego wciąż nie osiągnęła poziomów charakteryzujących Androida czy iOS, jednak w porównaniu ze starszymi wersjami, Windows 10 i tak zanotował zdecydowaną poprawę. Ekran laptopa Surface jest ponadto nieco wyższy niż w przypadku standardowych laptopów, co daje format obrazu 3:2 i trochę więcej miejsca na ekranie. Trzecie miejsce zajmuje HP Spectre x360.

Dotykowy ekran jest bardzo przyjemny i charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem barw, jednak w porównaniu z konkurencją jest bardzo ciemny. Ponadto mimo zastosowania Full HD, odczuwalna jest niższa rozdzielczość ekranu, szczególnie podczas odtwarzania multimediów. Ekran od HP jest dobry, jednak nie tak dobry jak propozycje Apple i Microsoftu.

Rundę wygrywa…

Apple MacBook

Piękne odwzorowanie kolorów i doskonała ostrość sprawiają, że propozycja Apple zostaje niekwestionowanym zwycięzcą tej kategorii.

Test 03: Funkcje

Wszystkie ultrabooki wyposażone są w całą gamę przydatnych i ciekawych funkcji, ale prym zdecydowanie wiedzie tutaj HP. Za jego cenę dostajemy bowiem aż 512 GB miejsca na superszybkim dysku SSD PCIe i procesor Core i7. Za niesamowitą jakość audio odpowiadają cztery głośniki od Bang & Olufsen, a kamera Full HD 1080p sprawdza się świetnie nie tylko na Skypie. HP może zostać łatwo zamieniony w tablet.

Dołączony do zestawu stylus HP umożliwia wygodne rysowanie i pisanie po ekranie, zaś adapter USB-C-Ethernet pozwoli ci podłączyć laptopa do sieci przewodowej. Długi przewód od ładowarki nie brzmi zbyt ekscytująco, jednak doskonale sprawdza się w praktyce. Drugie miejsce wędruje do MacBooka. Chociaż nie może on poszczycić się podobną do HP pojemnością (za 512 GB przyjdzie nam trochę dopłacić – patrz poprzednia strona), jego funkcjonalność rozszerzają dostępne w AppStore aplikacje, których wybór jest zdecydowanie większy niż w przypadku Windowsa.

WSZYSTKIE LAPTOPY CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PODOBNĄ WYDAJNOŚCIĄ BATERII.

Jedynym minusem MacBooka jest dość kiepska kamera przednia – 480p to wynik zdecydowanie zbyt słaby jak na poprzeczkę ustawioną przez konkurencję. Microsoft Surface Laptop ma przyjemną w korzystaniu, komfortową klawiaturę. Propozycja Microsoftu jako jedyna została wyposażona w wejście na karty SD – przydatne, jeśli dużo fotografujesz i chcesz szybko przenieść zdjęcia z aparatu na laptopa.

Microsoft Surface wyposażony jest również w niezłe głośniki o przyjemnych, mruczących basach. Wszystkie laptopy charakteryzują się podobną wydajnością baterii – pojedyncze ładowanie starcza na około dziewięć godzin użytkowania. Jeśli chodzi o codzienne wykorzystanie sprzętu, zwycięzcą jest bezapelacyjnie HP – konwertowalność do tableta to doskonała funkcja dla wszystkich osób, dla których ważna jest kreatywność.

Rundę wygrywa…

HP Spectre X360

Wysoka jakość za wysoką cenę. Konwertowalny laptop od HP jest nie tylko wydajny, ale dzięki superpojemnej baterii może towarzyszyć nam przez dziewięć godzin.

Werdykt

#1 Apple MacBook 4/5

LUBIMY Elegancki, minimalistyczny design, niewielką wagę i wymiary, doskonały ekran o pięknych kolorach, wygodną klawiaturę, bogactwo apek w AppStore, długi czas życia baterii. MacBook jest supermobilny i komfortowy w użyciu, a do tego obłędnie wygląda.

ALE Kamera w 480p dość średnio sprawdza się w praktyce, brak możliwości dotykowej obsługi ekranu – nie przeszkadza to w praktyce, ale byłoby naprawdę fajne.

ZDANIEM T3 Lider jeśli chodzi o ultrabooki. Mimo kilku niedociągnięć nie znajdziesz na rynku sprzętu lepiej łączącego funkcjonalność i mobilność.

#2 HP Spectre X360 3,5 /5

LUBIMY Funkcjonalność, design, konwertowalność do tableta. Świetny system audio.

ALE Dotykowy ekran jest dość ciemny i nie tak ładny, jak u konkurencji.

ZDANIEM T3 Mocny i niezawodny laptop o wielu ciekawych funkcjach.

#3 Microsoft Surface Laptop 3/5

LUBIMY Ładny, funkcjonalny ekran i przyjemną klawiaturę.

ALE Materiałowe obicie klawiatury szybko się wyciera, brak USB-C trochę przeszkadza.

ZDANIEM T3 Przyjemny w użyciu, choć trochę ubogi w funkcje, przenośny, lekki laptop.