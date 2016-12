TEST: Monster Clarity HD On-Ear BT

Gdy testujemy słuchawki z logiem Monster to wiemy, że pod względem zapewnianych doznań będą one gwarantowały dźwięk zdominowany przez rewelacyjnie brzmiące tony niskie.

W przypadku modelu Clarity HD On-Ear BT świetnym basom partnerują naprawdę przyzwoite treble, a końcowy efekt docierający do słuchacza wypada nad wyraz atrakcyjnie. Słuchawki te posiadają konstrukcję bezprzewodową opartą o obsługę standardu Bluetooth z kodekiem aptX, ale oprócz tego pozwalają też na odsłuch muzyki z użyciem wejścia 3,5 mm lub portu USB obsługującego transmisję cyfrowego sygnału audio w wysokiej jakości. Niewątpliwą zaletą tego produktu jest jego wygodna obsługa dokonywana za pomocą dotykowego panelu znajdującego się między muszlą a pałąkiem. Na dobrą sprawę już po krótkiej chwili treningu da radę w pełni naturalnie i efektywnie za pomocą jednego palca kontrolować poziom głośności, przełączać utwory lub odbierać połączenia telefoniczne.

Ciepłe słowa należą się także baterii, która po pełnym cyklu ładowania zapewnia ok. dwadzieścia godzin bezprzewodowego odsłuchu muzyki. Producent słuchawek zatroszczył się o to, by dobrze leżały one na głowie i oferowały niezły poziom komfortu podczas dłuższych sesji. Drobnym i w zasadzie jedynym mankamentem jest tutaj niezbyt spektakularny design – jeśli jednak skupimy się na innych cechach tego modelu, to spokojnie możemy ocenić go na mocną czwórkę z plusem.

SPECYFIKACJA