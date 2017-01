TEST: Mio MiVue Drive 55 LM

Mawiają, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zasada ta nie tyczy się nowego produktu marki Mio, będącego połączeniem nowoczesnej nawigacji samochodowej z wideorejestratorem, mogącym obsługiwać obraz z dwóch kamer jednocześnie.

Już ten krótki opis powinien dać do zrozumienia, że w kontekście funkcjonalności MiVue Drive 55 LM oferuje naprawdę sporo jak na urządzenie kosztujące niecałego tysiaka. Jakość wykonania nie odbiega od tej, do jakiej przyzwyczaiła nas firma Mio – sprzęt posiada solidną obudowę, a znajdujące się w opakowaniu mocowanie ma sporo opcji regulacji, pozwalających na optymalny dla kierowcy montaż na przedniej szybie samochodu.

Moduł nawigacji umożliwia korzystanie z wielu przydatnych funkcji i poza dożywotnią aktualizacją map, zapewnia dostęp do takich opcji jak tryb pieszego, tryb planowania podróży czy działającej we współpracy z kamerą opcji alarmu kolizyjnego oraz systemu ostrzegającego przed zmianą właściwego pasa ruchu. Menu urządzenia oraz jego interfejs cechuje się dużą czytelnością i już po chwili poświęconej na zapoznanie się z jego obsługą, nie mieliśmy żadnych problemów z szybkim znalezieniem interesującej nas opcji. W tym miejscu musimy wspomnieć, że nowa linia produktów MiVue Drive obejmuje kilka modeli różniących się od siebie wymiarami oraz dostępnością niektórych funkcji. My do testów otrzymaliśmy model 55 LM wyposażony w wyświetlacz o 5-calowej przekątnej, który pod względem jasności jest jednym z lepszych paneli jakie mieliśmy okazję podziwiać w testowanych przez nas nawigacjach.

POD WZGLĘDEM JASNOŚCI, WYŚWIETLACZ MIVUE DRIVE JEST JEDNYM Z LEPSZYCH PANELI OBECNYCH W NAWIGACJACH.

Drugą z kluczowych funkcjonalności opisywanego gadżetu jest możliwość rejestrowania obrazu w trakcie jazdy samochodem. W przypadku MiVue Drive odpowiada za nią kamerka z obiektywem o jasności f/2.0, zdolna do nagrywania filmów w rozdzielczości Full HD. Jakość takich materiałów wideo jest więcej niż dobra, a jedyne „ale” można mieć tu do nagrań kręconych nocą podczas jazdy w intensywnym deszczu – wtedy obraz nie wydaje się mieć tak dużej liczby detali, co widać zwłaszcza w okolicach krawędzi kadru. Sporym plusem jest funkcja rejestrowania obrazu w sytuacji zaistnienia kolizji drogowej, gdyż urządzenie zapisuje w jednym pliku sekwencję wideo z wydarzeniami mającymi miejsce dziesięć sekund przed i dziesięć sekund po wypadku.

Czy zatem warto dać szansę nowemu produktowi Mio? Naszym zdaniem jak najbardziej tak, gdyż nie tylko oferuje on funkcjonalność dwóch urządzeń w jednym, ale także można go nabyć w całkiem atrakcyjnej cenie, która dodatkowo może ulec obniżce o nawet 170 PLN, w przypadku skorzystania z aktualnej promocji cashback (regulamin na www.miocashback.pl).

