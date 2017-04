TEST: Lenco Podo-153

Konia z rzędem temu, kto jeszcze parę miesięcy temu, mając do dyspozycji dwie stówy, dał radę znaleźć i kupić gadżet łączący w sobie cechy muzycznego odtwarzacza oraz urządzenia służącego do monitorowania parametrów charakteryzujących trening biegowy.

Dziś z takim zadaniem nie byłoby problemu za sprawą Podo-153 – nowego produktu holenderskiej firmy Lenco, obok którego nie może przejść obojętnie żaden biegacz-meloman, liczący się z każdą posiadaną złotówką. Za 199 złociszy otrzymujemy tutaj nowocześnie wyglądający odtwarzacz MP3, wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, 4 GB pamięci na dane, slot na kartę microSD oraz dwuosiowy akcelerometr. Ostatni z wymienionych komponentów wspólnie z algorytmami oprogramowania tego maleństwa, odpowiedzialny jest za rejestrowanie prędkości, liczby spalonych kalorii oraz długości przebytego dystansu. Po tak tanim sprzęcie nie ma co prawda co oczekiwać zegarmistrzowskiej dokładności przeprowadzanych pomiarów, jednak odchylenia od wyników uzyskiwanych z użyciem profesjonalnych apek i sensorów nie są tutaj zbyt duże. Sporym atutem Podo-153 jest wypełnione akcesoriami opakowanie – poza samym odtwarzaczem, w pudełku znajdziemy również przewód USB, słuchawki oraz opaskę, z pomocą której można przymocować sprzęt do ramienia. Produkt ten posiada też oczywiście kilka pomniejszych wad, ale przy tak niskiej cenie nie sposób nie docenić tego, co jest on w stanie zaoferować swemu potencjalnemu nabywcy.

SPECYFIKACJA