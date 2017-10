TEST: Lenco PMX-350

Czy chciałbyś zostać DJ-em z prawdziwego zdarzenia? Rozkręcać niezapomniane, muzyczne imprezy, gdziekolwiek się pojawisz? Bawić się dźwiękami sampli, wokalem i gitarowymi riffami? Cóż, jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś „tak”, mamy coś dla ciebie. PMX-350 może nie zrobi z ciebie DJ-a od razu, ale na pewno pomoże ci w rozpoczęciu swojej przygody z tworzeniem muzyki na żywo.

Spójrz na sam design urządzenia – wszystko w nim krzyczy: „to jest sprzęt na imprezę!” PMX-350 wygląda bardzo profesjonalnie. Solidna konstrukcja na pewno zabezpieczy głośnik przed jakimikolwiek uszkodzeniami powstałymi podczas użytkowania. Wygląd wyłączonego sprzętu nie stanowi jednak o jego wyjątkowości. Jeśli włączysz głośnik, pokój zaleje fala kolorowych, migających świateł. Diody LED są programowalne. W trybie podstawowym będą migały w rytm odtwarzanej muzyki, jednak jeśli chcesz dostosować oświetlenie do nastroju imprezy, możesz sam ustawić jego barwę i rodzaj migotania. W codziennych zastosowaniach opcja ta może nie jest szczególnie przydatna, ale jeśli włączysz ją na domówce, szybko rozkręci ona towarzystwo.

Wbudowany podstawowy mikser DJ-ski oraz szereg zaprogramowanych efektów dźwiękowych to chyba najfajniejsza funkcja PMX-350. Sprzęt obsługuje odtwarzanie dźwięku z maksymalnie dwóch kanałów jednocześnie. Każdy z nich może zostać wzbogacony o tzw. DJ Effect – modulację dźwięku, która pozwoli uzyskać efekt np. beatboxu, standardowego skreczowania płyty lub rytmicznej perkusji. Na każdej ze ścieżek możesz dowolnie podkręcać bas i wokal, tworząc tym samym autorskie remixy. Jeśli wolisz wplatać w swoje kompozycje dźwięk live, PMX-350 posiada możliwość podłączenia mikrofonu lub gitary, która zastąpi jeden z kanałów dźwiękowych. Dołączony do zestawu mikrofon bezprzewodowy spokojnie nada się na imprezę karaoke – wystarczy jedynie odtworzyć podkład jako jedną ze ścieżek i zacząć zabawę. Funkcja korekcji echa przyda się dla znajomych, którzy nie mają na co dzień styczności z pracą z mikrofonem.

Jakość dźwięku głośnika nie zawodzi. Nawet przy ustawieniach fabrycznych oferuje on doskonały, mocny i krystaliczny dźwięk, a mnogość opcji pozwoli na precyzyjne oddanie specyfiki każdego gatunku muzycznego, jakiego zapragniemy posłuchać. PMX-350 wyposażony jest ponadto w tuner radiowy i możliwość zapisania ulubionych stacji w pamięci urządzenia. Za pomocą modułu łączności Bluetooth, łatwo sparujesz urządzenie ze swoim smartfonem i tabletem – sam głośnik nie został wyposażony w opcję strumieniowania muzyki np. ze Spotify, jednak połączenie z telefonem może służyć do obejścia tej niedogodności.

Czy warto jest kupić PMX-350? Jeśli jesteś aspirującym muzykiem, na pewno się nie zawiedziesz. Jeśli nie – w ofercie firmy znajdują się mniejsi bracia modelu: PMX-150 i PMX-250.

SPECYFIKACJA