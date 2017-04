TEST: Lenco PDR-030

Czy w czasach, kiedy Eskę, RMF, Zetkę lub inne popularne stacje można włączyć, przesuwając palcem po wyświetlaczu smartfona, jest w ogóle sens posiadać klasyczny radioodbiornik?

Według mnie jak najbardziej, zwłaszcza jeśli ma on pełnić rolę sprzętu umilającego pracę w kilkuosobowym pokoju lub będącego podręcznym źródłem muzyki zabieranym do ogrodu, na piknik czy inną dowolną wyprawę na łono natury. Jeśli podejdzie się do tematu w takim właśnie ujęciu i popatrzy na nowy produkt marki Lenco, to momentalnie można zadać sobie pytanie: „A czemu by nie?”. PDR-030 to wyposażony we wbudowaną baterię mobilny radioodbiornik, pozwalający na odsłuch stacji nadawanych zarówno drogą cyfrową, jak i analogową. W obu przypadkach użytkownik może zapisać w pamięci urządzenia po dziesięć stacji radiowych, co mówiąc szczerze jest liczbą zupełnie wystarczającą. Poza przyciskami kontrolnymi (mogłyby być nieco większe) oraz poddanym efektownej obróbce pokrętłem głośności, na górnym panelu radia obecny jest również sporych rozmiarów wyświetlacz LCD, na którym oprócz informacji o aktualnie włączonej stacji, prezentowana jest częstotliwość pasma, data oraz godzina. Prezentacja czasu jest o tyle istotna, gdyż PDR-030 może też pełnić rolę budzika, wszczynającego alarm poprzez sygnał brzęczyka lub włączenie wybranej wcześniej przez użytkownika stacji. Na końcu warto podkreślić przyzwoitą, jak na tę półkę cenową, jakość materiałów wykończeniowych, która w połączeniu z przyjemnym dla oka wzornictwem jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność tego sprzętu.

SPECYFIKACJA