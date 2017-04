TEST: GoClever Cineo Compact

Rynek kompaktowych projektorów jest dość niszowy, co postanowiła wykorzystać firma GoClever, wprowadzając do sprzedaży Cineo Compact – mieszczące się w dłoni urządzenie, które pomimo swych niewielkich gabarytów może wyświetlić obraz o przekątnej równej nawet 150 cali.

Jego rozdzielczość nie rzuca może na kolana, jednak spokojnie wystarczy do przeprowadzania pokazu prezentacji, raportu czy innego dokumentu biurowego, jaki chcemy przedstawić kilku zainteresowanym osobom naraz. Sam projektor waży mniej niż niejeden smartfon, dzięki czemu jest niesamowicie wygodny w transporcie i w razie potrzeby można go bezproblemowo wrzucić do kieszeni marynarki. Pozytywnym zaskoczeniem jest również spora liczba złącz – nie zabrakło tu nawet slotu na kartę pamięci, stwarzającego możliwość odczytu plików multimedialnych zapisanych na tymże nośniku. Cineo Compact jest urządzeniem mobilnym i funkcjonuje w oparciu o wbudowaną baterię o pojemności 1 500 mAh, która przy pełnym poziomie naładowania zapewnia ok. dwóch godzin pracy urządzenia. Słabo wypadają jednowatowe głośniczki, jednak przy tej cenie pewne cięcia po prostu musiały gdzieś zostać poczynione, zwłaszcza że w opakowaniu poza projektorem znajdziemy również pilota oraz fajnie wyglądającą trójnożną podstawkę. Za siedem stówek może być trudno znaleźć sprzęt oferujący tyle co Cineo Compact i choćby z tego powodu należy mu się przyzwoita ocena.

SPECYFIKACJA