TEST: eMICRO One

Kto z nas nie pamięta z dzieciństwa jazdy na hulajnodze? Sport ten, chociaż ciągle popularny wśród dzieciaków, przez długi czas był przez dorosłych niedoceniany. W końcu nie wypada jeździć na hulajnodze w marynarce i koszuli do pracy, prawda? Właśnie, czy to na pewno prawda?

Hulajnoga elektryczna eMICRO One to urządzenie powstałe z chęci rozwiązania problemu tzw. ostatniej mili. Wielu spośród nas nie ma niestety możliwości wygodnego podjechania pod same drzwi biura – niezależnie czy wynika to z niezbyt przemyślanego rozmieszczenia parkingów, lokalizacji przystanku autobusowego czy też niemożności przejechania przez drogi, które nagle zagrodziła wspólnota mieszkaniowa (smutne, ale prawdziwe). eMICRO One ma ułatwiać użytkownikowi pokonywanie tego ostatniego odcinka pomiędzy środkiem transportu a biurem, a w efekcie – uprzyjemnić mu codzienną drogę do pracy i oszczędzić czas i nerwy.

Świetny plan, ale jak to wygląda w praktyce? Szwajcarska propozycja została zaprojektowana tak, aby była jak najwygodniejsza – zarówno, gdy na niej jedziesz, jak i w momencie transportu. Hulajnoga waży jedynie 7,5 kg – znacznie mniej niż rowery miejskie – i osiąga maksymalną prędkość 25 km/h. Nie jest to zatrważający osiąg, ale na szybsze pokonanie drogi pomiędzy dwoma przystankami w zupełności wystarczy. eMICRO One wykonana jest z wytrzymałego aluminium i może udźwignąć pasażera o całkowitej wadze do 100 kg (pamiętaj, że wlicza się w to nie tylko twoja masa ciała, ale również waga wszystkich bagaży!). Jedno ładowanie litowo-jonowego akumulatora trwa około godziny i starcza na pokonanie 10-15 kilometrów w zależności od prędkości i obciążenia. Silniczek BLDC, w który została wyposażona eMICRO One, rozwija nawet 500 W mocy.

Jak korzysta się z hulajnogi? Bardzo przyjemnie. eMICRO One nadaje się tylko do jazdy po asfalcie i innych utwardzanych, w miarę płaskich nawierzchniach, jednak każdy aspekt jazdy bardzo cieszy. Sterowanie urządzeniem jest bardzo płynne. Silnik załącza się automatycznie w momencie spadku prędkości poniżej 5 km/h lub wykrycia wzniesienia. Kiedy akurat podróżujesz autobusem, możesz złożyć hulajnogę na pół, dzięki czemu jej transport jest wygodniejszy. Ponadto uwagę (zarówno twoją, jak i mijanych przechodniów) na pewno zwróci fantastyczny, minimalistyczny design eMICRO One – to nie tylko wydajny sprzęt, ale również bardzo atrakcyjny.

Po tej fali superlatyw trzeba jednak wskazać również minusy hulajnogi. Najbardziej rzucającym się w oczy jest niewątpliwie cena – 4 500 PLN za hulajnogę elektryczną to sporo kasy, jednak eMICRO One nadrabia to wysoką jakością wykonania i funkcjonalnością. Jeśli jesteś gotowy na tego rzędu wydatek, kupuj śmiało!

SPECYFIKACJA